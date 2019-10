Im Musiksaal des Gymnasiums Ochsenhausen findet am Mittwoch, 23. Oktober, 19.30 Uhr, ein Vortrag über die praktische Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln in der Selbstbehandlung bei Kindern statt. Veranstalter ist die Kloster-Apotheke in Zusammenarbeit mit der Deutschen Homöopathie-Union und Heilpraktikerin Tatjana Milles. Weitere Infos und mögliche Reservierungen in der Apotheke, Telefon 07352/91120. Der Eintritt ist frei.