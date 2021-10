Hohe Hürde für TTF im Achtelfinale

Am Sonntag geht es um das erste von zwei großen Saisonzielen der TTF Liebherr Ochsenhausen. Der Tischtennis-Bundesligist möchte auch diesmal wieder das Liebherr-Pokal-Finale in Neu-Ulm erreichen. Doch die „Pokalfee“ hatte es nicht allzu gut gemeint mit den Oberschwaben und ihnen im Achtelfinale mit dem Vizemeister 1. FC Saarbrücken auswärts (Spielbeginn: 15 Uhr) nahezu den schwierigsten überhaupt möglichen Gegner zugelost.

Der 1. FC Saarbrücken mit seinen Topspielern Patrick Franziska, Shang Kun und Darko Jorgic bedeutet eine echte Herausforderung auf allerhöchstem Niveau für die TTF. Mit diesen drei Assen ist Saarbrücken auf einem Level mit Düsseldorf einzuschätzen. Dass es möglich ist, auch Saarbrücken zu schlagen, haben die TTF bereits in dieser Saison bewiesen. Am zweiten Spieltag der Bundesliga konnte der FCS in heimischer Halle mit 3:1 besiegt werden. Allerdings waren die Saarländer nicht nur ohne Shang Kun, sondern auch ohne den angeschlagenen Weltranglisten-15. Franziska angetreten. Sollten die drei Saarbrücker Topleute am Sonntag auflaufen, wird es ein ganz anderes Spiel. Simon Gauzy, Kanak Jha, Samuel Kulczycki und Maciej Kubik wollen nach TTF-Angaben aber alles hineinwerfen und versuchen, das Viertelfinale zu erreichen.

„Mit dem Spiel auswärts gegen den 1. FC Saarbrücken haben wir ein echtes Hammerlos erwischt“, bekräftigt TTF-Cheftrainer Fu Yong. „Saarbrücken hat auch dieses Jahr eine absolute Topmannschaft und ist in allen Wettbewerben als einer der großen Favoriten zu sehen. Wir wollen uns mit unserer jungen Mannschaft bestmöglich präsentieren und Saarbrücken einen großen Kampf liefern.“