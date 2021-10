Hobbyfotografen werden für ihre erfolgreichen Fotos prämiert

„Ochsenhausen erleben" unter diesem Titel gibt die Stadtverwaltung seit einigen Jahren eine Informationsbroschüre heraus. Mit einem Fotowettbewerb werden dafür jedes Jahr die besten Bilder für die Illustration gesucht. Nun wurden die Preisträger nach einer coronabedingten Verspätung gekürt.

Eine sechsköpfige Jury, bestehend aus Vertretern des Gewerbevereins, der Stadtverwaltung und der für die Broschüre verantwortlichen Werbeagentur Denzel, hatte im Juli aus den 350 eingesandten Bildern die zehn besten ausgewählt. In den vergangenen Jahren waren die „Gewinner-Bilder" in einer Ausstellung in der Ochsenhauser Kreissparkasse gezeigt worden. „Eine Ausstellung in unserem Haus ist derzeit leider nicht möglich", bedauert der Regionaldirektor Thomas Simmler. Als kleinen Ersatz wurden die zehn ersten Preisträger zur Übergabe der Gewinne eingeladen. Dabei rechnete der Kreissparkassenleiter vor, dass exakt 614 Tage seit der letzten Prämierung vergangen seien. Er dankte allen Fotografen für die vielen eingereichten Bilder und stellte fest, dass „es immer schwieriger wird, aus den wirklich guten Fotos die besten auszuwählen".

Auch Bürgermeister Andreas Denzel und Oliver Schiele, Vorsitzender des Gewerbevereins Ochsenhausen, lobten die Qualität der eingereichten Fotos. Sie erinnerten daran, dass es die gemeinsam herausgegebene Broschüre nun bereits seit elf Jahren gebe und der Fotowettbewerb anfangs nur zögerlich angelaufen sei. Inzwischen habe die Anzahl der Fotos ganz erheblich zugenommen und dies mache auch die Broschüre zu einem besonderen Erlebnis. Neben den Fotos enthält die mit „Ochsenhausen erleben" titulierte Broschüre alles Wissenswerte über die Stadt: von einem geschichtlichen Abriss über Kultur-, Bildungs- und Freizeitangebote und einem Vereinsverzeichnis bis zu einem Behördenwegweiser und zahlreichen Adressen und Öffnungszeiten. Der jährliche Veranstaltungskalender und der Umweltkalender mit den Müllabfuhrterminen sind ebenfalls Bestandteil des Heftes.

Die Hobbyfotografen wurden für ihre Mühe nicht nur mit dem Abdruck in der Bürgerbroschüre belohnt, sie erhielten dafür auch als Dankeschön einen Gutschein des örtlichen Gewerbevereins. Der Preis für den dritten Platz ging dabei an Maria Eger für ein stimmungsvolles Landschaftsbild. Den zweiten Platz belegte Benny Bechter, der eine Pause bei der Öchsle-Bahn im Bild festhielt. Zum Preisträger gekürt wurde das Foto einer Kutschfahrt von Martin Dullenkopf.

Da es keine Ausstellung der Fotos geben kann, haben sich die Verantwortlichen dafür entschieden, die Fotos auf der Homepage der Stadt Ochsenhausen zu zeigen. Unter www.ochsenhausen.de/leben-wohnen/fotowettbewerb sind die Fotos der Preisträger sowie weitere 27 Bilder – die in der engeren Auswahl waren – veröffentlicht.