Hilfstransport ins ukrainische Grenzgebiet

Aus einer spontanen Idee, Spenden für die Menschen in der Ukraine zu sammeln, wurde eine wochenend-füllende Großaktion. Mit dem nicht endenden Engagement unserer Kinder und der grandiosen Unterstützung aller Mittelbucher wurde die ursprüngliche Idee zu einem überwältigendem Erfolgs- und Solidaritätserlebnis! Die Kinder sortierten am späten Abend die gesammelten Sach-, Geld- und Lebensmittelspenden und waren sichtlich berührt und durchaus glücklich, aktiv etwas für die Menschen im Kriegsgebiet tun zu können. Die Einsatzbereitschaft der Kinder und die tolle Dorfgemeinschaft, sowie das spontane Mitwirken der Menschen hier in Mittelbuch, ließen die Hoffnung wachsen! Die Übergabe der gesammelten Spenden, welche drei Autoladungen umfasste, erfüllte uns alle mit Stolz und Zufriedenheit und die Übergabe der gesammelten Geldspende von 400 Euro rührte sogar Hilde Schäfer als Initiatorin des Hilfstransports zu Tränen. Eine Aktion, die Zuversicht und Hoffnung schafft in der so ausweglosen Situation der Menschen in der Ukraine.