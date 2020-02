Hier gibt es ab Aschermittwoch Solibrot zu kaufen

Der Katholische Frauenbund (KDFB) Bezirk Ochsenhausen/Illertal unterstützt gemeinsam mit Bäckern aus der Region die Solibrot-Aktion. Diese richten der KDFB-Bundesverband und das Hilfswerk Misereor gemeinsam bundesweit aus. Als Partner sind die Bäckereien Grieser und Hampp aus Ochsenhausen aktiv. Von Aschermittwoch bis Karsamstag wird das Solibrot in sämtlichen Filialen von der Rottum bis zur Iller verkauft.

Roswitha Kienle, Vorsitzende des Bezirks, sagt: „Als Frauenbund stellen wir uns dieses Jahr an die Seite der geflüchteten Frauen im Libanon. Der KDFB-Diözesanverband hat sich entschieden die Arbeit von Pontifical Mission Beirut zu unterstützen, die sich mit ihren Angeboten an geflüchtete Frauen richtet und ihnen hilft sich ein neues Leben aufzubauen.“ Die Frauen hätten keinen Zugang zu Bildung, Sozialdiensten oder zur Gesundheitsversorgung und seien auf Unterstützung durch Solidarität angewiesen.

Besonders freut sich Ulrike Kirchenmaier vom Zweigverein Kirchdorf/Oberopfingen, dass die Bäckereien Grieser und Hampp ihre Bereitschaft erklärt haben, während der gesamten Fastenzeit ein Solibrot anzubieten. Die Bäckerei Huber in Berkheim stellt Spendenboxen auf, mit denen Kunden mit einer Spende helfen können. „Jeder Cent zählt!“, sagt Kirchenmaier. Sie hofft, dass möglichst viele Menschen in der Fastenzeit Solibrote kaufen oder in die aufgestellten Sammelboxen spenden.

Bundesweit haben sich Bäckereien bereit erklärt, während der Fastenzeit ein sogenanntes Solibrot zu verkaufen. Dabei handelt es sich entweder um ein Brot nach neuem Rezept oder um ein Brot aus dem üblichen Sortiment, das mit einem Benefizanteil, einer Spende von 50 Cent pro Brot, verkauft wird. Die Kunden unterstützen durch den Kauf des Brotes ein Projekt zur Förderung von Frauen und Familien in Afrika, Asien und Lateinamerika.