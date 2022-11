Herbstturnier eröffnet Floorball Saison

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit dem Herbstturnier am 23. Oktober starteten die Floorballer des SVO zum inzwischen achten Mal ihre Oxen-Cup Turnierserie. Nachdem es in der letzten Saison noch Einschränkungen durch Corona gab und eines der Turniere ausfallen musste, hofft der SVO darauf, dass in der Saison 22/23 wieder alle vier Turniere ausgetragen werden können. Den Auftakt bildete nun das Herbstturnier und der Einladung waren wieder zahlreiche Teams aus Süddeutschland sowie Österreich gefolgt. Insgesamt 17 Teams traten in fünf Altersklassen gegeneinander an und boten den Zuschauern spannende Spiele. Näheres auf www.svochsenhausen.de Foto: SV Ochsenhausen