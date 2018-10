Am dritten Sonntag im Oktober treffen sich immer die Freizeitreiter und Gespannfahrer in Ochsenhausen. So findet am Sonntag, 21. Oktober, wieder der Herbstritt für alle Freizeitreiter und Fahrer statt.

Angeboten wird für Reiter und Fahrer je eine eigene Strecke durch waldreiches Gelände. Auch dieses Jahr gibt es auf dem rund 15 Kilometer langen Rundkurs lustige Spiele. Für die Mutigen sind auf der Strecke auch wieder Naturhindernisse aufgebaut.

Startzeit ist von 9 bis 11.30 Uhr bei der Reithalle. Die zahlenmäßig stärkste Reiter- und Fahrergruppe erhält den Wanderpokal und einen Sonderpreis. Die Ergebnisse des Herbstritts gehen in die Wertung des PSK Biberach ein. Es wird auch eine extra Jugendwertung geben. Parkmöglichkeiten gibt es direkt bei der Halle auf dem Turnierplatz sowie im gesamten Klosterbereich.