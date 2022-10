Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, den 15. Oktober fand das Herbstkonzert des Reinstetter Harmonika-Spielrings (RHS) großen Anklang beim Publikum im herbstlich geschmückten Reinstetter Gemeindesaal. Der RHS empfing die Tänzerinnen des SV Äpfingen.

Durch das Programm führte Janine Bixenmann, die mit Witz die einzelnen Stücke des Orchesters und die Tänze den Zuschauern vorstellte.

Für den musikalischen Auftakt des Abends in Reinstetten sorgten die Kleinsten des SV Äpfingen, die „Bambinis“. Die Mädels sind zwischen sieben und zehn Jahre alt und sorgten gleich am Anfang für eine super Stimmung mit ihrem Tanz unter dem Motto „Lichterzauber“.

Das Orchester des RHS unter der Leitung von Julia Bixenmann startete danach mit Stücken wie „La Pulce d´Acqua“ und „Fluch der Karibik“. Zum bekannten Stück „The Rose“ von Amanda Mc Broom, das mit dem Gesang von Janine Bixenmann begleitet wurde, konnte der eine oder andere Zuschauer auch einen Gänsehaut-Moment erleben.

Nach einer kurzen Pause wurde die Stimmung von den „Funkies“ des SV Äpfingen wieder aufgemischt mit ihrem Tanz zum Thema „Let´s rock“.

Danach folgte der zweite Teil vom Orchester des RHS unter anderem mit den Stücken „Rocking all over the World“ und „Take on Me“. Mit der schönen Atmosphäre vom Stück „Viva la Vida“ ging es zur letzten Tanzgruppe der Gäste den „Jazzigern“ über. Die Mädels zwischen 13 und 15 Jahren sorgten mit einem Tanz zu einem Medley aus den bekanntesten Liedern der Popgruppe ABBA für eine sehr ausgelassene Stimmung.

Der Höhepunkt des Abends waren die Ehrungen der Mitspieler*Innen des RHS. Durch die Corona-Pandemie konnte das Konzert in den letzten zwei Jahren leider nicht stattfinden, weshalb diese Ehrungen nachgeholt wurden. So wurden insgesamt sehr viele Mitspieler*Innen geehrt. Zum einen gab es Ehrungen vom Verein für die Spieler, die sich seit 15, 25 oder 35 Jahren am Vereinsleben beteiligen. Zum anderen gab es Ehrungen vom Deutschen Harmonika Verband (DHV) für fünf, 10, 20, 30 und sogar 40 Jahren musikalisches Engagement. Ein Highlight waren auch die Ehrungen für die Ehrenämter der Kassiererin und der Dirigentin. So erhielten Simone Zürner die Ehrennadel in Silber und Julia Bixenmann die Dirigentennadel in Gold für je 20 Jahre Ehrenamtliche Tätigkeit vom DHV.

Das Orchester des RHS sorgte mit den Liedern „Hollywood Hills“ und der Zugabe „Bella Ciao“ für einen gelungenen Abschluss.