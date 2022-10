Hellgoth-Bedachungen wird Stadionsponsor beim SV Mittelbuch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Es ist vollbracht“, freut sich Christian Kurz als 2. Vorsitzender beim SV Mittelbuch. „Mit der Firma Hellgoth Bedachungen haben wir einen langfristigen Partner für unser jüngstes Sponsorenpaket zum Stadionsponsor gewinnen können“. Dieses beinhaltet neben den Namensrechten auch die Einbindung in die zukünftige Berichterstattung, entsprechende Bandenwerbung sowie eine Anzeige im Stadionheft des Sportvereins. Als Stadionname wurde Hellgoth-Bedachungen Arena vereinbart.

Frank Hellgoth ist als Geschäftsführung seiner Firma in Mittelbuch und auch beim Sportverein wahrlich kein Unbekannter. Hellgoth selbst war von 2008 bis 2015 Vorsitzender des Gesamtvereins, weshalb hier eine enge Verbindung besteht. Weiterhin spielen seine beiden Söhne Max und Leo in der 1. Mannschaft und sind damit seit Jahren fester Bestandteil des Fußballteams. „Wir freuen uns alle, dass es mit dieser Partnerschaft mit dem SVM geklappt hat, bei welcher wir mit Blick in die Zukunft unser Ausbildungsangebot forcieren möchten“, so Frank Hellgoth.

Mit der Firma Hellgoth Bedachungen GmbH & Co. KG, ihrem Dachdecker in Biberach an der Riß steht ein kompetenter Partner in Sachen Dacharbeiten immer zur Seite, wenn es um das Dach geht. Leistungen, wie Flachdach-Abdichtung, Bauwerks-Abdichtungen, Dachdeckung, Handwerksarbeiten, Dachfenster oder Dachbegrünung, sowie Reparaturen, Wartung und Pflege des Daches gehören unter anderem zu den Tätigkeiten des Unternehmens. Die Firma Hellgoth ist hauptsächlich im Flachdachbau tätig, dazu gehören auch die Ausführung und Erstellung von Terrassen- und Balkonabdichtungen sowie die Beläge hierfür. Auch auf dem Flachdach ist es mit der Abdichtung allein nicht getan. Verschiedene Aufbauten wie Flachdachfenster, Oberlichter, Terrassen, oder Begrünungen bis hin zu Dachgärten und Solar-Anlagen umfassen das Spektrum. Das Berufsbild des Dachdeckers ist sehr breit gefächert.

Es gibt kaum einen vielfältigeren Handwerksberuf, wie den des Dachdeckers. Wer Interesse hat mehr über den Beruf des Dachdeckers zu erfahren, eine Ausbildung oder ein Praktikum zu machen, kann sich gerne bei der Firma Hellgoth melden.