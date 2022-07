Heitere Kirchenmusik von Mozart in der Basilika

Die Seelsorgeeinheit St. Benedikt feiert am Sonntag, 10. Mai, 10 Uhr, das Benediktusfest in der Basilika St. Georg in Ochsenhausen. Gleichzeitig wird im Rahmen dieses Gottesdiensts Basilikapfarrer Sigmund F. J. Schänzle verabschiedet. Als Ordinarium erklingt Mozarts Orgelsolomesse, entstanden zwischen 1775 und 1776. Sie ist seine kürzeste Messe, der Text straff durchkomoniert, die Verwendung von Pauken und Trompeten verleiht ihr dennoch einen festlichen Glanz. Der Name „Orgelsolomesse“ leitet sich vom solistischen Orgelpart im Benediktus ab, der in den vierstimmigen Vokalsatz in konzertähnlicher Form eingearbeitet ist. Der erste Teil des Agnus Dei wirkt mit seiner gezupft begleiteten Violinmelodie wie eine Serenade. Zum Schluss erklingt in diesem Gottesdienst das prächtige „Halleluja“ von G. F. Händel. Ausführende: Basilikachor und Projektsänger, begleitet vom Biberacher Hochschulorchester. Den solistischen Part übernehmen Julia Dominique, (Sopran) Eva Kappler, (Alt) Rudi Karnik, (Tenor) und Uwe Untermarzoner (Bass). An der Haupt- und Chor-orgel spielt Ludwig Kibler, die Leitung obliegt Dekanatskirchenmusiker Thomas Fischer.