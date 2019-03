Heimspieltag zum Saisonabschluss

Zum Saisonabschluss spielen die Landesliga-Volleyballerinnen des SV Ochsenhausen zu Hause in der Herrschaftsbrühl-Sporthalle. Gegner dort sind am Sonntag der TSV Blaustein (Spielbeginn: 14 Uhr) und der SC Weiler/Fils (16 Uhr).

Noch ist der Klassenverbleib nicht gesichert. Zwar steht der SVO vor dem Saisonfinale einen Punkt vor dem TSV Eningen, der den Relegationsrang innehat. Doch wie die Ochsenhauserinnen haben auch die Älblerinnen noch einen Doppelheimspieltag. Sie müssen sich gegen die TSG Reutlingen und die SG Volley Alb beweisen. Der Tabellenführer aus Reutlingen darf sich keinen Ausrutscher erlauben, wenn er den Meistertitel vor der SG Nürtingen/Wernau erringen will, aber für die Volley-Alb-Frauen geht es um nichts mehr. Deshalb kann durchaus mit einem Sieg des Konkurrenten Eningen gerechnet werden.

Das heißt für die SVO-Frauen, dass sie ebenfalls wenigstens zwei Punkte einfahren müssen. Dies wird aber äußerst schwierig werden, sind doch die beiden Gästeteams auf den Rängen drei und vier in der Tabelle zu finden. Vor allem in Blaustein hatte Ochsenhausen in der Vorrunde keine Chance, in Weiler hätte es dagegen fast zu einem Punkt gereicht. Am Sonntag wird SVO-Trainerin Inge Arendt wohl auf alle Spielerinnen zurückgreifen können. Diese wollen alles für einen guten Saisonabschluss geben.