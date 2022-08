Heimspiel zum Auftakt für TTF Liebherr Ochsenhausen

Die Tischtennis-Bundesliga (TTBL) kehrt Ende August aus der Sommerpause zurück. Der Startschuss für die Saison 2022/23 fällt nur eine Woche nach den Europameisterschaften in München mit dem ersten Spieltag am 28. und 29. August. Nun hat die TTBL die ersten vier Spieltage terminiert.

Am Sonntagnachmittag, 28. August, steigt um 16 Uhr die erstmals mit sechs Spielern in die Saison gehende Mannschaft der TTF Liebherr Ochsenhausen in den Ring. In der heimischen Dr.-Hans-Liebherr-Halle empfängt Ochsenhausen den TTC Rhönsprudel Fulda-Maberzell. Nach Ansicht der TTF ist dies ein besonders brisantes Duell, waren es doch die Osthessen, die den Ochsenhausern in der Saison 2021/22 den vierten und letzten Play-off-Platz nur aufgrund des besseren Spielverhältnisses hauchdünn weggeschnappt hatten.

Auch am zweiten Spieltag schlägt das Team von Cheftrainer Fu Yong vor heimischer Kulisse auf. Gegner ist am Montag, 5. September um 19.30 Uhr der TSV Bad Königshofen. Auch dies verspricht eine attraktive Partie zu werden, haben sich die Unterfranken doch mit dem Japaner Yukiya Uda (Weltrangliste: Platz 22) verstärkt, der gemeinsam mit dem Neu-Ochsenhauser Shunsuke Togami souverän die Doppel-Weltrangliste anführt.

Am dritten Spieltag müssen die Oberschwaben erstmals auswärts an den Tisch. Beim Tabellensechsten der Vorsaison, dem TTC Schwalbe Bergneustadt, bei dem der Ägypter Omar Assar (Weltrangliste: Platz 21) angeheuert hat, dürfte es nicht leicht werden, die Punkte mitzunehmen (Sonntag, 11. September, 13 Uhr).

Am vierten Spieltag wird es – zumindest auf dem Papier – etwas leichter, wenn Liganeuling 1. FSV Mainz 05 in Ochsenhausen gastiert. Doch auch diese Partie am Sonntag, 18. September, muss erst einmal gewonnen werden, zumal die Rheinhessen, bei denen unter anderem der Ex-Ochsenhauser Yuto Muramatsu spielt, gewiss mit der Euphorie des Aufsteigers anreisen werden.

Aufgrund des derzeit noch nicht feststehenden Spielkalenders des Weltverbands (ITTF) für Herbst und Winter hat sich die TTBL nach eigenen Angaben entschieden, zunächst nur die ersten vier Spieltage zu terminieren. Die Ansetzung der weiteren Partien erfolgt, sobald die ITTF die Termine der zahlreichen anstehenden WTT-Turniere offiziell gemacht hat.

Der fünfte Spieltag sowie alle weiteren Spieltage der Vorrunde sind folglich noch nicht angesetzt. Die komplette Vorrunde wird laut Mitteilung auf jeden Fall im Jahr 2022 ausgetragen, ebenso das Achtel- und Viertelfinale im Pokalwettbewerb. Fest steht jedenfalls, dass es für die TTF beim fünften Auftritt der Saison sehr schwer werden dürfte, da man zu Rekordmeister und Titelverteidiger Borussia Düsseldorf muss.

Auch in der neuen Saison werden alle Partien der TTBL online im Livestream übertragen. Erstmals werden die Begegnungen auf den Kanälen von Spontent auf dem Streamingportal Twitch zu sehen sein. Dass die Spieltage etwas zerstückelt sind, ist laut Mitteilung der Absicht geschuldet, den Fans im Livestream an möglichst vielen verschiedenen Tagen Live-Tischtennis bieten zu können. Dies entspricht der neuen Strategie der TTBL und ihres neuen Medienpartners.

„Ein interessantes, aber auch forderndes Auftaktprogramm“, kommentiert TTF-Teammanager Manuel Pfender die Ansetzungen. „Wir freuen uns, dass wir die Saison zu Hause eröffnen und unsere Fans mit dem attraktiven Heimspiel gegen Fulda-Maberzell begrüßen können.“