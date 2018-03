Heimspiel-Doppelpack für SV Ochsenhausen

Die Stunde der Wahrheit schlägt für die Landesliga-Volleyballerinnen des SV Ochsenhausen am Samstag in der heimischen Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle. Dort empfängt der SVO den bislang ungeschlagenen Tabellenführer SSV Ulm 1846 (Spielbeginn: 15 Uhr) und anschließend den TSV Blaustein (17 Uhr).

Mit den beiden Heimspielen am Samstag ist das Wochenendprogramm des SVO noch nicht beendet. Am Sonntag muss Ochsenhausen das Nachholspiel beim Tabellenzweiten TG Bad Waldsee bestreiten, ehe dann schon am kommenden Donnerstag in Reutlingen die nächste Nachholpartie ansteht.

Ursache für die Häufung der Spiele in solch einer kurzen Zeit ist eine Krankheitswelle, die dem SVO-Team in den vergangenen drei Wochen zugesetzt hat. In diesen konnte Ochsenhausen nicht antreten, weil einfach keine komplette Mannschaft gestellt werden konnte.

Am Samstag wird nun zu sehen sein, wie gefestigt das Team ist. Auch unter der Woche konnte immer noch nicht komplett trainiert werden. Trotzdem will der SVO als Tabellendritter den Ulmerinnen alles abverlangen. Zwar haben diese in dieser Saison schon einige Male am Rande einer Niederlage gestanden, aber am Ende doch noch zumindest zwei Punkte eingefahren. Das Vorrundenspiel in Ulm endete mit 15:12 im fünften Satz für die Gastgeberinnen. Der SVO könnte, wenn mindestens lauter 3:1-Siege in allen verbleibenden fünf Saisonspielen eingefahren werden, noch die Meisterschaft erringen. Unterliegt Ochsenhausen den Spatzen allerdings, dann kann der SVO den Ulmerinnen bereits zum Titel und Aufstieg in die Oberliga gratulieren.

Nicht minder leicht wird die Aufgabe für Ochsenhausen im zweiten Samstagsspiel gegen den TSV Blaustein werden. Die Gäste stehen auf einem Abstiegsplatz, könnten sich aber durch einen Sieg etwas Luft gegenüber den punktgleichen Konkurrenten aus Friedrichshafen und Laupheim verschaffen.

Auswärtsaufgabe am Sonntag

Am Sonntag um 13 Uhr könnte sich dann in Bad Waldsee entscheiden, wer Relegationsplatz zwei erreicht, der zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Oberliga berechtigt. Abzuwarten bleibt, ob die Ochsenhauserinnen nach den beiden Samstagsspielen noch die Kraft haben werden, um Bad Waldsee Paroli bieten zu können.