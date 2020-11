Heimrechttausch und neuer Termin

Die Partie der TTF Liebherr Ochsenhausen gegen den TTC Rhönsprudel Fulda-Maberzell in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL), die ursprünglich am 23. Oktober hätte stattfinden sollen, ist neu terminiert worden. Der neue Termin lautet: Mittwoch, 9. Dezember (Spielbeginn: 19 Uhr), in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle in Ochsenhausen. Das teilen die TTF mit. Das Heimrecht wurde somit getauscht, sodass die Ochsenhauser in der Rückrunde in Fulda spielen werden.

Die Spiele in den Profiligen wie der TTBL sind nach derzeitigem Stand nicht in Gefahr und werden alle ausgetragen, heißt es in der Mitteilung weiter. Jedoch werden auch die TTF aufgrund der neuen Corona-Maßnahmen mindestens den gesamten November ohne Zuschauer spielen müssen. Die Heimspiele gegen den TSV Bad Königshofen (27. November) und den ASV Grünwettersbach (29. November) werden folglich definitiv ohne Fans in der Halle stattfinden.

Zuschauer, die bereits Tickets erworben haben, können diese nach TTF-Angaben per Mail an info@ttfo.de kostenfrei stornieren lassen.