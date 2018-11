Hausmusik Muchitsch spielt am Sonntag in Laubach

Die Hausmusik Muchitsch gibt am Sonntag, 18. November, um 16 Uhr in der Laubacher Pfarrkirche „Mariä Opferung“ ein Benefizkonzert. Mit dem Spendenerlös wird die Sozialarbeit für brasilianische Straßenkinder von Pater Martinho in Cascavel unterstützt.

Im Quartett mit Gilbert Muchitsch musizieren Erika Schwarz, Marion Sauter und Inge Waibel. Die Musiker präsentieren sich auf verschiedenen Instrumenten wie Akkordeon Steirische Harmonika, Harfe, Kontrabass, Klarinette und Saxophon. Im Repertoire bereisen sie Länder mit unterschiedlichen Genres aus unterschiedlichen Musikepochen. Die musikalische Reise geht von Südtirol in die Ukraine und von Norwegen bis Slowenien. Von Erika Schwarz ist ein Harfensolo zu hören und Marion Sauter und Inge Waibel sind Solistinnen auf der Steirischen Harmonika mit slowenischen Volksweisen. Als Solo auf dem Saxofon präsentiert sich Gilbert Muchitsch, der auch am Kontrabass und auf der Klarinette zu Hause ist. Vokal unterstützt wird das Ensemble vom Gesangsduo Hanna Benz-Hilgarth und Walter Hilgarth. Sie bereichern unter anderem mit einem Popsong des Komponisten und Keyboarders Rolf Löwland von der norwegischen Musikgruppe Secret Garden das Konzert. Der aus Kärnten stammende Gilbert Muchitsch hat eigene Stücke komponiert. So unter anderem die „Kleine Abendmelodie“ und das Harmonikastück „Lei fir di“ (Nur für dich). Das „Menuett aus Welschnofen“ (Karl Edelmann) und eine Humoreske vom böhmischen Komponisten (Tschechien) Antonin Dvorák runden das Kirchenkonzert ab.

„Die Hausmusik Muchitsch unterstützt seit 2012 das Sozialprojekt von Pater Martinho mit einem Benefizkonzert“, so Inge Waibel.