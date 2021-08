Hauk will Schlachthof Biberach für regionale Schlachtung wieder öffnen

Agrarminister Peter Hauk (CDU) hat am Mittwoch bei einer Besichtigung des ökologisch geführten Hofguts Holland in Ochsenhausen gesagt, dass ein klares Interesse bestehe, den Schlachthof Biberach „für eine regionale Schlachtung wieder zum Laufen zu bringen“.

Der Schlachthof war Ende 2020 geschlossen worden, nachdem eine Tierschutzorganisation Videoaufnahmen veröffentlicht hatte, auf denen unter anderem zu sehen war, wie Rinder und Schweine nicht fachgerecht betäubt wurden. Hauk stand daraufhin mächtig in der Kritik, die Opposition forderte seinen Rücktritt.

Eine Wiedereröffnung des Schlachthofs in Biberach sei wichtig, um lange Transportwege für die Tiere zu verhindern, sagten die Verantwortlichen während des Besuchs. Allerdings müsste der Betrieb „tiergerechter“ als bislang gestaltet werden, die Tiere also bereits am Abend vor der Schlachtung eingeliefert werden und unter anderem Stroh zur Verfügung haben.