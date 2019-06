Der Hattocup mit angefügter Stadtmeisterschaft im Kegeln ist dieses Jahr vom 8. bis zum 23. Juni terminiert. Die Regeln sind unverändert beibehalten worden, teilt der KSC Hattenburg mit. Die Siegerehrung ist am Samstag, 29. Juni. Die 51 Kegel beim Sprint gelten auch dieses Jahr. Anmeldungen nimmt Josef Hermann unter Telefon 07352/2626 oder per Mail an hermann.ksc@t-online oder KSC-Hattenburg@gmx.de entgegen.