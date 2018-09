Hatto-Teams bleiben in der Erfolgsspur

Drei Spiele, drei Siege: Die Hattenburger Kegler haben am Wochenende die volle Punktausbeute geholt. In der Verbandsliga siegten sowohl die Männer als auch die Frauen auswärts.

Verbandsliga Männer: SV Magstadt – KSC Hattenburg 2:6 (3363:3463). Nach gutem Start verlor André Weitzmann (552/0) den Faden und somit auch seinen Mannschaftspunkt. Genau umgekehrt erging es Roland Chioditti (587/1), der seinen Kontrahenten dadurch bezwingen konnte. Den leichten Rückstand bogen Daniel Bechter (578/1) und Tobias Saiger (585/1) mit ihren guten Ergebnissen gegen die schwächelnden Gastgeber in einen deutlichen Vorsprung um. Den „Todesstoß“ versetze dem SV Magstadt dann Matthias Moser (612/1, Tagesbestleistung). Dadurch fiel der Punktverlust von Reinhold Schädler (549/0) nicht mehr ins Gewicht. Am kommenden Wochenende treffen die KSC-Männer zu Hause auf den Absteiger aus der zweiten Bundesliga, den TSV Niederstotzingen.

Verbandsliga Frauen: SV Heilbronn – KSC Hattenburg 2:6 (2986:3077). Auch die Frauen des KSC zeigten in Heilbronn, dass man auswärts mit ihnen rechnen kann. Verena Greif (527/1) sorgte für die ersten Punkte. Monika Fucker (520/0) konnte hingegen trotz guter Leistung ihre Gegnerin nicht bezwingen. Mehr als eine Vorentscheidung gab es in den Mittelpaarungen, als Julia Schmidt (505/1) und Nicole Miller (508/1) deutlich siegten. Den Höhepunkt setzte dann Sara Moser (573/1, Tagesbestleistung) mit einer herausragenden Leistung. Den Punktverlust durch Vera Arnold (444/0) gegen die stärkste Spielerin der Gastgeber konnten die Hatto-Frauen somit auch locker verschmerzen. Am kommenden Wochenende treffen die KSC-Frauen zu Hause auf den Aufsteiger FV Burgberg.

2. Bezirksliga Männer: KSC Hattenburg II – KSV Bergatreute 5:3 (3083:3043). Über einen knappen Erfolg durften sich die Männer II des KSC Hattenburg freuen. Marco Chioditti (517/1) und Rolf Ludescher (522/1) erfüllten ihre Pflicht und brachten den KSC in Front. Jan Schuler (571/1, Tagesbestleistung) und Dominic Schreiber (515/0) bauten den Vorsprung weiter aus. Alles schien in trockenen Tüchern zu sein, doch die Gäste versuchten am Ende nochmal alles, um zu punkten. Vor allem der Gegner von Roland Fucker (473/0) setzte den Hatto-Männern zu. Felix Pfeiffer und der eingewechselte Raphael Dolderer (485/0) hielten den Rückstand gegenüber ihres Kontrahenten gering und somit blieben die zwei Punkte für den Sieg auf den Sonnenhof-Kegelbahnen. Die Männer II spielen am kommenden Wochenende beim KSV Baienfurt III.