Hattenburgs Männer bleiben auf Erfolgskurs

Die Verbandsliga-Kegler des KSC Hattenburg sind durch den ungefährdeten Heimerfolg gegen den ESC Ulm weiter auf Erfolgskurs geblieben. Die Verbandsliga-Frauen des KSC mussten die erste Heimniederlage der Saison hinnehmen.

Verbandsliga Männer: KSC Hattenburg – ESC Ulm 8:0 (3375:3190). Den Grundstein zum KSC-Erfolg legten Marco Chioditti (570/1) und Tobias Saiger (569/1), die das ansonsten sehr starke Ulmer Startpaar gut im Griff hatten und neben den beiden Mannschaftspunkten auch 80 Kegel im Gesamtergebnis gutmachen konnten. Als das Mittelpaar Roland Chioditti (574/1) und Daniel Bechter (555/1) ebenfalls ohne größere Probleme ihre Mannschaftspunkte sichern konnten, war das Spiel schon so gut wie entschieden. Die geschlossene Mannschaftsleistung rundeten Matthias Moser (563/1) und André Weitzmann (544/1) ab. Nächsten Samstag steht für die Männer des KSC Hattenburg das schwere Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten in Königsbronn an.

Verbandsliga Frauen: KSC Hattenburg – SKV Brackenheim 2:6 (3065:3171). Bereits das KSC-Startpaar mit der Tagesbesten, Sara Moser (550/1), und Vivien Fackler (470/0) musste gegen überraschend starke Gäste einen Rückstand hinnehmen. In der Mittelachse konnten Vera Arnold (528/1) und Nicole Miller (520/1) trotz guter Leistungen den Rückstand in der Gesamtholzzahl nur unwesentlich verringern. Die Hattenburger Schlussspielerinnen Tanja Keller (520/0) und Lisa Schick (477/0) hatten bis in den letzten Satz hinein die Chance, zumindest ein 4:4 für ihr Team zu sichern. Die als Tabellenletzter angereisten Gäste erwiesen sich in den entscheidenden Momenten jedoch als zu stark.