Hattenburgs Männerteams sind erfolgreich

Trotz einer sehr mäßigen Leistung haben sich die Verbandsliga-Kegler des KSC Hattenburg relativ leicht gegen Stuttgart-Kaltental durchsetzen können. Der KSC II vermochte in der 2. Bezirksliga nicht so recht zu überzeugen, gewann aber.

Verbandsliga Männer: KSC Hattenburg – VfL Stuttgart-Kaltental 7:1 (3263:3134). Daniel Bechter (506/1) und Roland Chioditti (556/1) ergatterten sich die ersten beiden KSC-Punkte. Marco Chioditti (525/1) und Tobias Saiger (558/1) schlossen sich beim Punktesammeln an und sorgten für die Vorentscheidung. André Weitzmann (528/0) und Matthias Moser (590/1, Tagesbestleistung) gerieten nicht mehr in Gefahr, die Partie noch zu verspielen. Am kommenden Samstag treffen die Hattenburger Männer im Bezirkspokalfinale in Kehlen auf die SF Friedrichshafen.

2. Bezirksliga Männer: KSC Hattenburg II – TSG Ailingen 6:2 (3042:3015). Felix Pfeiffer (231) fand nicht in sein Spiel und wurde nach 60 Schub durch Tobias Saiger (268/1) ersetzt, der den Punkt für den KSC II noch retten konnte. Tim Binanzer (488/0) hatte gegen seinen Kontrahenten hingegen das Nachsehen. Dominic Schreiber (218) erwischte ebenfalls nicht seinen besten Tag. Raphael Dolderer (247/0) konnte durch seine Einwechslung zumindest ein paar Holz aufholen. Roland Fucker (523/1) bestätigte seine gute Form und brachte dem KSC II den zweiten Punkt ein. Jan Schuler (549/1, Tagesbestleistung) und Rolf Ludescher (518/1) behielten am Ende die Nerven und bewahrten die „Zweite“ vor der ersten Heimniederlage.

Bezirksklasse Gemischt: KSC Hattenburg – SKG Balingen 1:5 (1738:1836). Gegen den Tabellenführer wäre ein Punktgewinn des KSC möglich gewesen. Jedoch unterlagen Leonie Burgmaier (463/0) und Elisabeth Fingerle (447/0) knapp. Durch den Sieg von Christine Dolderer (468/1) verbesserten sich die Chancen des KSC. Elli Heim (176) verpasste zusammen mit Fabian Jäger (184/0) hingegen einen Punktgewinn.