Hattenburgs Kegler weiterhin auf Meisterschaftskurs

Die Verbandsliga-Kegler des KSC Hattenburg haben beim SVH Königsbronn gewonnen. Damit bleiben die Hattenburger weiterhin auf Meisterschaftskurs.

Verbandsliga Männer: SVH Königsbronn – KSC Hattenburg 3:5 (3312:3391). Einen wichtigen Sieg konnte Hattenburg im Auswärtsspiel beim zweitplatzierten Königsbronn einfahren. In der Startpaarung konnte Tobias Saiger (608/1) den ersten Mannschaftspunkt für die Hattenburger erspielen. Marco Chioditti (557/0) musste sich allerdings seinem Gegner knapp geschlagen geben. Mit geringem Vorsprung ging es anschließend in die Mittelpaarung in der Daniel Bechter (547/0) ebenfalls seinem Gegner knapp unterlag, aber Roland Chioditti (557/1) einen weiteren Mannschaftspunkt sichern konnte. Mit einem Zwischenstand von 2:2 und einem Vorsprung von 81 Kegeln ging es nun in die Schlusspaarung. Matthias Moser (593/1) erspielte einen weiteren Mannschaftspunkt und gemeinsam mit André Weitzmann (529/0) konnte der Vorsprung gehalten werden. Somit stand am Ende ein verdienter 5:3-Erfolg für die Hattenburger auf der Ergebnistafel.