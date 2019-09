Hattenburger Verbandsliga-Kegler verlieren erstes Spiel

Drei Kegelteams des KSC Hattenburg sind am Wochenende in die neue Saison gestartet. Die Herren kassierten in der Verbandsliga in Königsbronn eine Niederlage, die zweite Frauenmannschaft holte einen Sieg gegen den ESV Lindau. Auch die gemischte Mannschaft war erfolgreich.

Verbandsliga Württemberg Männer: SVH Königsbronn – KSC Hattenburg 6:2 (3452:3402). Zum Eröffnungsspiel musste der KSC zum Absteiger aus der zweiten Bundesliga. Andre Weitzmann und Roland Chioditti gingen anfangs zu Werke. Chioditti fand sich in den ersten drei Sätzen nicht richtig zurecht. Da half es auch nicht, dass er mit einem starken letzten Durchgang sein Ergebnis auf 561 Kegel schraubte. Trotz mehr Holz des Hattenburgers ging der Punkt an den Gastgeber. Andre Weitzmann bekam es mit dem Topspieler zu tun. Auch hier gingen drei Sätze an den Gegner. Da Weitzmann die Bahn nicht richtig in den Griff bekam, standen am Ende 535 Kegel auf der Anzeige. Somit stand es 0:2 und minus 48 Kegel. In der Mittelpaarung war es an Tobias Saiger und Marco Chioditti, diesen Rückstand wieder aufzuholen. Chioditti konnte den ersten Satz für sich verbuchen. Die Sätze zwei und drei gingen an den Gastgeber. Im letzten Satz kam er auf 556 Kegel, doch der Unterschied der Gesamtholzzahl war zu groß. Saiger wurde im ersten Satz eiskalt überrascht, doch er blieb ruhig und steigerte sich. Saiger holte mit dem letzten Wurf den Punkt und sicherte sich mit 593 Kegel den ersten Punkt. Beim Stand von 1:3 und 69 Kegel Rückstand gingen Matthias Moser und Raphael Dolderer auf die Bahnen. Dolderer verlor den ersten Satz, sicherte sich aber die beiden darauffolgenden. Im letzten Satz drehte der Königsbronner das Spiel nochmals zu seinen Gunsten. Mit 552 Kegeln zeigte Dolderer, dass er jederzeit in der Verbandsliga mithalten kann. Moser musste den ersten Satz knapp abgeben. Im zweiten Satz spielte er seinen Gegner an die Wand. Mit einer Tagesbestleistung von 605 Kegel holte er noch den zweiten Mannschaftspunkt. Trotz der Niederlage zeigten die Hattenburger eine gute Leistung.

Bezirksklasse A Frauen: KSC Hattenburg II – ESV Lindau 4:2 (1907:1816). In der Startpaarung spielten Leonie Burgmaier und die nach der Babypause zurückgekehrte Yvonne Bohner. Burgmaier tat sich schwer. Am Ende konnte sie einen Satz für sich verbuchen und beendete mit 451 Kegel das Spiel. Bohner zeigte, dass sie nicht viel verlernt hat, nur im Räumen zeigte sie kleinere Schwächen. Aber als einzige Spielerin knackte sie mit 509 Kegel die 500er-Marke und holte als Tagesbeste den ersten Punkt für Hattenburg. Da in dieser Liga lediglich mit einer Vierer-Mannschaft gespielt wird, war der nächste Durchgang schon die Schlusspaarung. Hier spielten Neuzugang Vivien Fackler und Lisa Schick. Fackler gewann die ersten drei Sätze und sicherte sich den Punkt, so konnte sie es verschmerzen, den letzten Satz mit einem Kegel zu verlieren. Mit 460 Kegel machte sie noch einiges an Vorsprung gut. Schick musste gegen die stärkste Gästespielerin die ersten beiden Sätze abgeben. Den dritten gewann sie. Im letzten Satz kämpfte sie um jedes Holz und gewann diesen auch. Mit 487 Kegel verlor Schick aber knapp um drei Kegel den Punkt. Der Sieg war aber schon perfekt.

Bezirksklasse gemischt Staffel II: KSC Hattenburg – KV Mietingen 5:1 (1860:1736). Am ersten Spieltag kam es gleich zu einem Derby. In der Startpaarung standen Tanja Keller und Marina Riegger den Gästen Helena Führle und Manuel Arnold gegenüber. Neuzugang Keller hatte in den ersten drei Sätzen keine Probleme und sicherte sich den Punkt. Führle konnte den letzten Satz mit einem Neuner im vorletzten Wurf für sich verbuchen, doch mit 510:434 ging der Punkt an Keller. Riegger ließ Arnold in dem Duell keine Chance und holte alle vier Sätze. Mit 504:416 schraubte sie den Vorsprung deutlich nach oben. Mit 2:0 und plus 162 Kegel war das Spiel schon so gut wie gelaufen. In der Schlussachse spielten Josef Hermann und Wiedereinsteigerin Patricia Ludescher gegen Franz Schlaich und Norbert Blank. Hermann konnte die ersten beiden Sätze für sich entscheiden, doch Schlaich drehte das Spiel mit 375:418 Kegel zu seinen Gunsten. Nachdem der erste Satz an Blank ging, konnte Patricia Ludescher die Sätze zwei und drei gewinnen. Der letzte Satz sollte wieder an Blank gehen, jedoch konnte Ludescher mit ihrem letzten Wurf den Punkt mit 471:470 für sich entscheiden.