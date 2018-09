Hattenburger bleiben ungeschlagen

Mit einem souveränen Sieg sind die Verbandsliga-Kegler des KSC Hattenburg vom Auswärtsspiel beim Aufsteiger Stuttgart-Kaltental zurückgekehrt. Die „Zweite“ des KSC siegte klar bei Ailingen II.

Verbandsliga Männer: VfL Stuttgart-Kaltental – KSC Hattenburg 1:7 (3252:3390). Mit einem nicht gerade überzeugenden, aber erfolgreichen Auftritt punktete André Weitzmann (545/1) für den KSC. Besser aufgelegt war hingegen Roland Chioditti (593/1), der seinen Kontrahenten im Griff hatte. Ebenso konnte Tobias Saiger (576/1) überzeugen, während Marco Chioditti (528/0) nicht ganz an die Form aus der Vorwoche anknüpfen konnte. Etwas schleppend lief der Start für Matthias Moser (590/1). Er konnte sich jedoch im weiteren Spielverlauf immer weiter steigern. Auch die Saisonpremiere für Reinhold Schädler (558/1) verlief durchaus überzeugend. Am nächsten Samstag treffen die KSC-Männer in Sindelfingen auf den SV Magstadt.

2. Bezirksliga Männer: TSG Ailingen II – KSC Hattenburg II 0:8 (3145:3273). Überhaupt nicht verschlafen wirkte der KSC II trotz des frühen Spielbeginns. Im Gegenteil: Die Hattenburger sorgten mit einer hervorragenden Mannschaftsleistung für einen deutlichen Auswärtssieg. Schon der Beginn mit Felix Pfeiffer (540/1) und Dominic Schreiber (536/1) verlief verheißungsvoll. Jan Schuler (557/1) und Raphael Dolderer (546/1) führten die Punktejagd fort. Daniel Bechter (546/1) und Rolf Ludescher (548/1) schlossen sich dem Rest an und sicherten sich ebenfalls ihre Punkte. Hattenburg II trifft am kommenden Samstag im Heimspiel auf den KSV Bergatreute.