Hattenburg steht im Pokalviertelfinale

Die Kegler des KSC Hattenburg sind ins Viertelfinale des württembergischen Pokals eingezogen. Sie siegen gegen den ESV Aulendorf 6:2. Für die U18 gab es sowohl Sieg als auch Niederlage.

WKBV-Pokal: KSC Hattenburg – ESV Aulendorf 6:2 (3234:3183). Auf der am Wochenende schwer zu bespielenden Bahn empfing der KSC Hattenburg den Ligakonkurrenten aus Aulendorf. Für den wegen des Jugendspieltags verhinderten Marco Chioditti rückte Daniel Bechter in die Mannschaft und lieferte sich einen spannenden Kampf mit seinem Gegner. Letztlich fehlten mit seinen 500 Kegeln 13 Kegel zum Punktgewinn. Besser lief es für Tobias Saiger, der an seine Leistung vom vergangenen Wochenende direkt anknüpfte, jedoch im zweiten Durchgang eine kleine Schwächephase hatte. Am Ende holte er sich mit 561 Kegeln den Punkt und brachte die Heimmannschaft mit neun Kegeln in Front. Roland Chioditti spielte nicht wie gewohnt. Mit seinen erspielten 531 Kegeln reichte es dennoch zum Punkt für Hattenburg. Tim Binanzer profitierte in den ersten drei Sätzen von seinem Vorsprung in die Vollen, was ihm jeweils die Sätze brachte und somit den Punkt. Mit 500 Kegeln hatte er am Ende dennoch 16 Kegel weniger als sein Gegner. Somit stand es 3:1 und plus 18 Kegel. Auch Andre Weitzmann hatte mit den Tücken der Bahn zu kämpfen und kam nach 120 Wurf auf 526 Kegel. Der Punkt und acht Kegel plus gingen jedoch an den Gegner. Einzig Matthias Moser hatte die Bahn im Griff und spulte sein Können ab. Mit dem Tagesbestwert von 616 Kegeln besiegelte machte er den Einzug ins Viertelfinale perfekt.

Bezirksliga U18: KSV Baienfurt g – SG2020 Vilsingen/Hattenburg g 1:5 (1443:1831). Einen leichten Sieg konnte die SG Vilsingen/Hattenburg verbuchen, da der Gegner nur mit drei Spielern antrat. Für die SG spielten Marlon Winter (453/0), Marco Chioditti (482/1), Kevin Saad Eddin (493/1) und Rebecca Ludescher (403/1).

Bezirksliga U18: TSG Ailingen g – SG2020 Vilsingen/Hattenburg g 5:1 (1913:1880). Am Sonntag trat die Jugend zum zweiten Mal an diesem Wochenende an, allerdings mit einem anderen Ausgang als am Samstag. An diesem Tag spielten Marco Chioditti (508/0), Marlon Winter (498/1), Fabian Jäger (406/0) und Kevin Saad Eddin (468/0).