Hattenburg I kassiert erste Heimniederlage

Die Verbandsliga-Kegler des KSC Hattenburg haben nach einer schwachen Leistung zu Hause gegen den TSV Denkendorf verloren. Hattenburgs „Zweite“ bezwang den KV Mietingen II.

Verbandsliga Männer: KSC Hattenburg – TSV Denkendorf 2:6 (3289:3308). Nach der schwächsten Vorstellung in dieser Saison mussten die Hattenburger die erste Heimniederlage quittieren. André Weitzmann (507/0) zeigte einmal mehr eine nicht verbandsligareife Leistung. Roland Chioditti (581/1) konnte hingegen überzeugen. Zwar konnte Tobias Saiger (541/1) im Anschluss punkten, dennoch knüpfte er nicht an die klasse Leistung der Vorwoche an. Auch Marco Chioditti (537/0) konnte seine gute Form nicht bestätigen. Die ordentliche Leistung von Matthias Moser (580/1) und eine durchschnittliche Partie von Reinhold Schädler (543/0) reichten am Ende nicht mehr aus, um die Punkte in Hattenburg behalten zu können. Am kommenden Wochenende treffen die KSC-Männer auf das Tabellenschlusslicht Vilsingen.

2. Bezirksliga Männer: KSC Hattenburg II – KV Mietingen II 6:2 (3082:2876). Besser als der „Ersten“ erging es der „Zweiten“ des KSC Hattenburg. Gleich zu Beginn konnten sich Raphael Dolderer (534/1) und Tim Binanzer (511/1) klar durchsetzen. Jan Schuler (487/0) und Felix Pfeiffer (510/0) hingegen zogen jeweils knapp den Kürzeren. Das Schlusspaar mit Daniel Bechter (537/1) und Rolf Ludescher (503/1) sorgte dann aber für die Entscheidung. Die nächste Partie des KSC Männer II, das Nachholspiel gegen die SG Ravensburg, findet am 24. November statt.