Harfenkonzert im Arboretum beim Schloss Sommershausen

Am Sonntag, den 17. Juli hat der Verein „Dorfgemeinschaft Wennedach“ zu einem besonderen Abend im Arboretum beim Schloss Sommershausen eingeladen. Siegfried Wehrle aus Maselheim organisierte zusammen mit der Dorfgemeinschaft ein stimmungsvolles Konzert. Sphärische Harfentöne durchströmten das Waldstück zur großen Freude der ca. fünfzig Gäste. Die Harfenspielerin Susanne Danner aus Orsenhausen, begleitet von ihrem Mann Martin am Kontrabass, spielten Melodien und Volksweisen aus verschiedenen Ländern, wie Irland, Schweden, Frankreich und Griechenland. Die zumeist melancholischen Harfenklänge berühren die Seele. Beethoven beschreibt den Klang in seiner Hymne an die Nacht: „Harfentöne, lind und süß, weh’n mir zarte Lüfte her, aus des Himmels Paradies, aus der Liebe Wonnemeer“. Zum Abschluss spielten Susanne und Martin Danner zwei Eigenkompositionen, zart und schwebend, typisch für Harfe und Bass. Die gesamten Spenden gehen an den Verein „German Doctors“, der sich für eine bessere medizinische Versorgung in Nairobi/Kenia einsetzt. Vermittelt wurde der Kontakt von Frau Dr. Olischläger aus Biberach, die selbst schon in Nairobi arbeitete und die Zuhörer im Arboretum darüber informierte. Auch die Musikanten spendeten ihre Gage, so kamen, von der Dorfgemeinschaft aufgerundet, 600 Euro zusammen. Unter großem Applaus endete ein stimmungsvolles Konzert in einem außergewöhnlichen Ambiente.