„Hans im Glück“ als musikalisches Märchen ist am Sonntag, 13. November, 11 Uhr, im Bräuhaussaal der Landesakademie Ochsenhausen zum Abschluss des Musiktheaterworkshops zu sehen. Wer kennt nicht Hans im Glück aus der Sammlung der Brüder Grimm? Das Märchen könnte ein Schwank sein über den naiven Hans, der all sein Geld und Gut vertauscht und am Ende mittellos dasteht. Doch wie alle Märchen besitzt Hans im Glück eine tiefer gehende Bedeutung: Das Stück zeigt, dass materieller Besitz und Wohlstand ambivalent sind. Was für ein Thema könnte in unseren Zeiten passender sein? Akademiedozentin Cornelia Welzel sowie die Dozenten Edwin Bug und Raphael Gottlieb kristallisieren dies mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmerin des Mentorenkurses heraus und bringen es szenisch auf die Bühne. Das Werk ist mit seinen Liedern, Tänzen und musikalischer Untermalung speziell für Kinder konzipiert und wird alle Sinne ansprechen. Die Leitung haben der Erzieher Raphael Gottlieb, der Schauspieler Edwin Bug sowie Akademiedozentin Cornelia Welzel. Der Eintritt ist frei, es besteht freie Platzwahl.