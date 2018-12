Handtmann kauft Firma Oelmaier

Die Firma Oelmaier Industrieelektronik mit Sitz im Ochsenhauser Gewerbegebiet Längenmoos gehört ab sofort zur Unternehmensgruppe Handtmann. Dies geht aus einer von Handtmann am Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung hervor. Darin heißt es, dass der bisherige Eigentümer Helmut Lehner und Thomas Handtmann als Geschäftsführer der Albert Handtmann Holding GmbH & Co. KG Tags zuvor einen entsprechenden Kaufvertrag unterzeichnet hätten. Die Firma Oelmaier gehe zu 100 Prozent in den Besitz von Handtmann über. Für die rund 60 Beschäftigten soll sich darüber hinaus nichts ändern.

„Oelmaier ist ein vielversprechendes Unternehmen“, wird Thomas Handtmann in der Mitteilung zitiert. „Es wird in seiner bisherigen Form von der bestehenden Betriebsleitung weitergeführt – selbstständig und eigenverantwortlich. Alle Arbeitsplätze bleiben erhalten.“ Dies gilt auch für den Firmennamen, wie Handtmann-Geschäftsführer Jörg Hochhausen auf SZ-Nachfrage erklärt. Zum Kaufpreise wollte er sich nicht äußern.

Die Unternehmensgruppe Handtmann hat sich nach eigenen Angaben aus „strategischen Gründen“ zum Kauf von Oelmaier entschlossen. Die Bereiche Leichtmetallguss und Systemtechnik bei Handtmann beliefern die Automobilindustrie. Für diese Kunden werde Industrieelektronik immer wichtiger, weil sie stärker auf den Bereich Elektromobilität setzten. „Wir waren bereits auf der Suche nach einem geeigneten Partner, als wir auf die Firma Oelmaier aufmerksam wurden. Oelmaier verfügt über umfassendes Know-how bei Industrieelektronik und hat einen guten Ruf in der Branche“, erklärt Thomas Handtmann. „Mit dem Kauf können wir unser Leistungsangebot gegenüber unseren Kunden erweitern. Je größer der Anteil der Elektromobilität wird, desto wichtiger wird die Leistungselektronik für Handtmann.“

Montage von Batteriemodulen

Für den Auftakt der Zusammenarbeit laufen bereits die Planungen, teilt Handtmann mit. Ab Frühjahr 2019 werde Oelmaier einen ersten Auftrag aus der Automobilindustrie für Handtmann bearbeiten. Konkret gehe es um die Montage von Batteriemodulen für Elektrofahrzeuge. Der Auftrag laufe bis 2022. Weitere vergleichbare Aufträge sollen folgen. Daneben werde Oelmaier weiterhin seine Produktion von Steuerungselektronik und Hochvoltgeräten fortführen.

Die Mitarbeiter und die Betriebsleitung von Oelmaier wurden am Donnerstag in einer Betriebsversammlung über den Eigentümerwechsel informiert. Sie sehen den Verkauf positiv, heißt es in der Mitteilung. „Handtmann ist ein angesehenes Unternehmen in der Region und ein Garant für Stabilität. Als Familienunternehmen wird dort langfristig gedacht und verantwortungsvoll mit den Mitarbeitern umgegangen. Wir sind stolz, jetzt Teil dieser erfolgreichen Unternehmensgruppe zu sein“, erklärt Wolfgang Oelmaier, Senior Engineer Elektronik.