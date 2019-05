Hallen und Lehrschwimmbecken sind zu

Die städtischen Hallen in Ochsenhausen sind während der Pfingstferien vom 11. bis 23. Juni geschlossen. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Sie stehen den Nutzern ab Montag, 24. Juni, wieder zu den gewohnten Zeiten zur Verfügung. Das Lehrschwimmbecken Herrschaftsbrühl wird am Freitag, 7. Juni, nach dem normalen Badebetrieb geschlossen. Das Bad öffnet wieder am Mittwoch, 11. September. Für die Öffentlichkeit steht das Hallenbad im Herrschaftsbrühl dann jeweils mittwochs, donnerstags und freitags, von 18 bis 20 Uhr zur Verfügung.