Halbfinale ist Endstation für TTF-Duo

Beim WTT-Youth-Star-Contender im polnischen Wladyslawowo haben Samuel Kulczycki (19 Jahre) und Maciej Kubik (18) vom Tischtennis-Bundesligisten TTF Liebherr Ochsenhausen ihre Ziele nicht ganz erreicht. Im Einzel des U19-Wettbewerbs war für beide im Viertelfinale Endstation. Im Doppel ging es für die amtierenden Junioren-Europameister eine Runde weiter, aber auch nicht nach ganz oben.

Im Einzel-Turnier bekam es Samuel Kulczycki in der Runde der letzten Acht mit der Nummer eins der U19-Weltrangliste, Kay Stumper (Deutschland), zu tun. Nach einer 2:0-Satzführung musste der Ochsenhauser seinem Gegner, der das Turnier später gewann, zu einem 3:2-Erfolg gratulieren. Maciej Kubik ereilte im Viertelfinale das Aus gegen den Franzosen Alexis Lebrun (2:3).

Im Doppel ging es für das TTF-Duo bis ins Halbfinale. Dort stießen beide auf die Deutschen Kay Stumper und Daniel Rinderer. Das enge Match ging im Entscheidungssatz mit 10:12 in der Verlängerung verloren. Stumper/Rinderer gewannen anschließend ganz locker das Finale gegen die Rumänen Movileanu/Ionescu. Am kommenden Sonntag (15 Uhr) geht es nun für die TTF in der Bundesliga weiter mit dem Heimspiel gegen Tabellenschlusslicht Bad Homburg.