Hürbler Straße in Reinstetten wieder befahrbar

Die Hürbler Straße in Reinstetten ist wieder befahrbar. Nach der offiziellen Abnahme der Bauarbeiten konnte die Straße nach nur sechsmonatiger Bauzeit wieder für den Verkehr freigegeben werden. Für viele Reinstetter Bürger geht damit ein langgehegter Wunsch in Erfüllung. Zahlreiche Arbeiten wurden an der Straße ausgeführt.

„Wir sind alle sehr froh, dass die Hürbler Straße in Reinstetten ab heute wieder befahrbar ist“, sagt Bürgermeister Andreas Denzel bei der Bauabnahme. Für den Ausbau habe man rund 1,05 Millionen Euro ausgegeben. Dafür seien nun der Kanal und die Wasserleitungen erneuert worden. Außerdem seien auch Leerrohre für eine Breitbandversorgung mitverlegt worden. Und die neuen LED-Straßenlampen sorgten für mehr Sicherheit bei Dunkelheit.

Schutz vor Überschwemmungen

Geachtet worden sei auch darauf, die Straße so zu bauen, dass das Wasser gut abgeleitet wird und es möglichst nicht zu Überschwemmungen kommen könne. Besonders erfreulich sei, dass auch ein Gehweg realisiert werden konnte. Für den Gehweg erhielt die Stadt einen Zuschuss des Landes in Höhe von 130 000 Euro. Doch auch der Landkreis war mit 30 000 Euro für Straßenbeläge an dem Bau beteiligt.

Das Stadtoberhaupt und der Reinstetter Ortsvorsteher Franz Kiefer zeigten sich auch dankbar gegenüber denjenigen, die für den Ausbau Grundstücke verkaufen mussten. Ein großes Lob zollten die beiden dem Planungsbüro Rapp und Schmid und der Baufirma Gräser für den reibungslosen und zügigen Ablauf der Baustelle.

Dankbar verwies der Reinstetter Ortsvorsteher auch darauf, dass alles unfallfrei verlaufen sei: „Danke an alle Beteiligten für ihre Umsicht und Geduld.“

Die Bürger in Hürbel müssen sich noch etwas länger gedulden: Dort wurde in der Reinstetter Straße zwar die Asphalttragschicht eingebaut, aufgrund der Witterung kann aber der Feinbelag erst im Frühjahr 2019 aufgetragen werden. Doch über den Winter ist die Strecke mit gewissen Einschränkungen zu befahren.