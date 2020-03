Am vorletzten Spieltag der regulären Bundesliga-Punktrunde müssen die TTF Liebherr Ochsenhausen zum Topspiel nach Düsseldorf. Der Tabellenzweite empfängt den Dritten zum prestigeträchtigen Duell, das auch eine Vorentscheidung über die Platzierungen bringen wird, mit denen beide Vereine in die Play-offs gehen.

Vier Mal in Folge haben die TTF den Rekordmeister geschlagen. Doch die Borussia ist – nach eigenem Bekunden – heiß auf die Revanche und möchte gegen den Angstgegner aus Oberschwaben unbedingt die schwarze Serie durchbrechen.

Das Hinspiel gewannen die TTF mit 3:1. Simon Gauzy steuerte zwei Siege bei und gab Kristian Karlsson (3:0) und Omar Assar (3:2) das Nachsehen. Auch Jakub Dyjas besiegte Assar in fünf engen Sätzen. Damals kam Timo Boll nicht zum Einsatz, der allerdings am Sonntag an seinem 39. Geburtstag am Tisch stehen wird.

Im Halbfinale des Liebherr Pokal-Finales in Neu-Ulm konnte Düsseldorf mit 3:2 geschlagen werden, obwohl sich Hugo Calderano verletzte und sein Match gegen Boll kampflos abgeben musste. Letzte Saison, als die TTF später deutscher Meister wurden, konnten beide Ligaspiele gegen die Rheinländer gewonnen werden.

Keine Angst vor Timo Boll

Die Oberschwaben haben keine Angst vor Timo Boll, der noch kein Bundesliga-Match in der laufenden Saison verloren hat. Sie haben mehrere Spieler in ihren Reihen, die den deutschen Ausnahmespieler bereits geschlagen haben, manche – wie Hugo Calderano und Simon Gauzy – sogar mehrfach.

Ein Problem sind eher die in dieser Woche am Persischen Golf ausgetragenen Qatar Open, die TTF-Cheftrainer Dmitrij Mazunov die Aufstellung diktieren könnten. In Doha ist – mit Ausnahme Bolls – die gesamte internationale Tischtenniselite vertreten, darunter auch die vier TTF-Profis Calderano, Gauzy, Dyjas und Stefan Fegerl.

Die gesetzten Ochsenhauser Calderano und Gauzy haben im Einzelturnier das Achtelfinale erreicht, in dem sie am Freitag direkt aufeinangetroffen sind. Einer von beiden wird rechtzeitig zum Spiel zurück sein, für den Sieger des Vereinsduells dürfte es freilich eng werden, muss er doch am Samstag mindestens noch das Viertelfinale bestreiten. Zudem musste Jakub Dyjas in Qatar sowohl sein Einzel als auch das Doppel krankheitsbedingt abschenken. Ob er am Sonntag fit ist, bleibt offen. Auch Vladimir Sidorenko kann nicht fest eingeplant werden, da er bei der U21-EM in Kroatien am Start ist.

Prestigeträchtiges Match

Die Aufstellung der TTF am Sonntag in der seit Wochen restlos ausverkauften Düsseldorfer Halle ist also noch völlig offen. 1100 Tischtennisfans werden erwartet. Beide Vereine stehen als Play-off-Teilnehmer fest und haben folglich nicht allzu viel zu verlieren. Ein ungemein prestigeträchtiges Match ist es dennoch. Dies unterstreicht auch Simon Gauzy: „Gegen Düsseldorf ist es immer ein besonderes Spiel, schließlich ist es das Duell der beiden erfolgreichsten deutschen Vereine der letzten Jahre. Wir wollen in Düsseldorf alles geben und das Spiel gewinnen.“

„Diese Woche sind alle meine Jungs bei den Qatar Open oder wie Vladimir Sidorenko bei der U21-EM, daher ist eine gemeinsame Vorbereitung auf dieses Spiel leider nicht möglich“, betont Cheftrainer Dmitrij Mazunov nochmals die Situation vor dem TTBL-Top-Duell. „Trotzdem freuen wir uns alle auf das Spiel am Sonntag – beide Teams können ohne großen Druck aufspielen.“ Der Härtetest kann beginnen.

Die Aufgebote Borussia Düsseldorf: Timo Boll (GER/39 Jahre/Weltrangliste (WRL): Platz 10/Bundesliga-Saisonbilanz (TTBL): 14:0), Kristian Karlsson (SWE/28/WRL: 24/TTBL 9:3), Ricardo Walther (GER/28/WRL: 83/TTBL: 11:7), Anton Källberg (SWE/22/WRL: 74/TTBL: 14:5), Omar Assar (EGY/28/WRL: 35/TTBL: 3:6). Doppel: Assar/Källberg 2:0, Walther/Källberg 0:1, Karlsson/Assar 0:1. Trainer: Danny Heister (NED, 48 Jahre). TTF Liebherr Ochsenhausen: Hugo Calderano (BRA/POR/23 Jahre/Weltrangliste (WRL): Platz 7/Bundesliga-Saisonbilanz (TTBL): 10:2), Simon Gauzy (FRA/25/WRL: 21/TTBL: 14:7), Jakub Dyjas (POL/24/WRL: 65/TTBL: 16:5), Stefan Fegerl (AUT/31/WRL: 87/TTBL: 5:7), Vladimir Sidorenko (RUS/17/WRL: 165/TTBL: 4:3). Doppel: Fegerl/Sidorenko 2:0, Gauzy/Fegerl 0:2. Cheftrainer: Dmitrij Mazunov (RUS, 48 Jahre).