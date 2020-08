Gymnasium Ochsenhausen verabschiedet 74 Abiturienten

Das Gymnasium Ochsenhausen hat 74 Abiturienten feierlich verabschiedet. Der Jahrgang erreichte einen Gesamtschnitt von 2,3, kein Schüler fiel durch das Abitur. Die Verabschiedung der Absolventen sei wie so vieles in Coronazeiten zwar außergewöhnlich, doch nicht weniger ansprechend gestaltet gewesen, berichtet die Schulleitung. Der Jahrgang erreichte einen Gesamtschnitt von 2,3. Schulleiterin Elke Ray begrüßte denn auch die 74 Schüler nicht wie gewohnt in einer Festhalle, sondern in der Aula des Gymnasiums. Die anwesenden Lehrer und Abiturienten lauschten mit Abstand der Rede Elke Rays, während die Eltern von zu Hause via Livestream am Bildschirm die Feier mitverfolgen konnten.

In ihrer Rede ging die Schulleiterin auf die außergewöhnliche Situation ein. „Die vergangenen Monate waren von nie dagewesenen, absolut außergewöhnlichen Umständen geprägt, die uns alle vor nicht gekannte Herausforderungen gestellt haben“, hob Ray gleich zu Beginn hervor. Umso mehr freue sie sich darüber, dass die Schüler dann doch noch ein ganz normales Abiturzeugnis in Händen halten dürften. Der Abiball im Stile der Goldenen Zwanziger falle zwar aus, doch alle hätten die Prüfungen bestanden, freute sich Elke Ray. „Auch wenn wir gerade zu unserer eigenen Sicherheit gewisse Einschränkungen hinnehmen müssen, sind wir doch die Autoren unserer Lebensgeschichte“, betonte Ray mit Blick auf eine Aussage des amerikanischen Schriftstellers Paul Auster, dass jeder Mensch seines eigenes Buch selber verfasse. Sie ermutigte daher die frisch gebackenen Abiturienten, an sich selber zu glauben und die eigenen Schätze in die Welt hinauszutragen.

Laut Schulleitung steht bei 17 Schülern eine Eins vor dem Komma. Folgende Abiturienten haben einen Notenschnitt mit 1,5 und besser: Viola Frank, Jule Ruopp, Linda Ehrhart, Nina Blessing, Olivia Wager, Fabian Kienle, Lisa-Marie Schrempf , Arianna Rast und Jennifer Rankl.

Viola Frank erhielt als Jahrgangsbeste mit einem Schnitt von 1,0 den Scheffelpreis und den Preis für deutsche Sprache sowie den Preis der Deutschen Studienstiftung. In den Naturwissenschaften konnte sich die Schülerin über den Ferry-Porsche-Preis, den Buchpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, einen Physik-Preis der IHK und einen Mathematik-Preis freuen. Weitere Preise erhielten: Nina Blessing (Fremdsprachen), Simon Dürrstein (Physik), Marie Frey (Musik, Preis der evangelischen Landeskirche für soziales Engagement in der Kirche), David Ho (Mathematik), Fabian Kienle (Mathematik, Physik), Jennifer Rankl (Fremdsprachen), Ariana Rast (Mathematik, Physik), Jule Ruopp (Fremdsprachen, Bildende Kunst), Lisa Schrempf (Fremdsprachen). Den so genannten Fortschrittspreis erhielt Israa Sayed Darwish, die vor vier Jahren ohne Deutschkenntnisse von Syrien nach Deutschland kam und nun erfolgreich das Abiturzeugnis in Händen halten durfte. Im Anschluss an die Zeugnisverleihung begaben sich die frisch gebackenen Abiturienten ins Freie, um Luftballons steigen zu lassen – eine Aktion, die am Gymnasium Ochsenhausen seit einigen Jahren Tradition hat.

Folgenden Schülern wurde das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife ausgehändigt: aus Ochsenhausen: Simon Dürrstein, Linda Ehrhart, Verena Ertl, Marina Fink, Florian Hölz, Kilian Kapitza, Anna Kehrle, Lara Jauch, Jessica Landler, Jerome Lörz, Maximilian Malek, Linda Nar, Lisa Rau, Patricia Razov, Niklas Renz, Janna Seidel, Annika Übelhör, Luis Weggenmann, Philipp Wohnhaas; aus Aitrach: Matthias Schöllhorn; aus Berkheim: Jan Grob, Matteo Kunz, Anna Pöppel; aus Dettingen: Moritz Brüderl, Nina Gebauer, Paula Patton, Isra Sayed Darwish; aus Erlenmoos: Annika Besenfelder, Natasa Civcic, Bianca Göppel, Fabian Kienle, Arielle Stoll; aus Erolzheim: Niklas Hirsch, Tolga Keser, Florian Klang, Arianna Rast, Nico Willburger; aus Gutenzell-Hürbel: Jan Högerle, Simon Schultheiß; aus Kirchberg: Nico Baur, Jonas Lang; aus Kirchdorf: Josia Becke, Nina Blessing, Carla Ebner, Julian Plem, Lars Pottgüter, Jennifer Rankl, Nathalie Remiger, Olivia Wager, Janina Weber; aus Maselheim: Annalena Funk, Elena Musenbock; aus Rot an der Rot: Fabian Doberstein, Luisa Gaibler, Robert Klingler, Svenja Kunz, Maximilian Moosburger, David Öfner, Anica Pfarr, Lisa-Marie Schrempf, Marc Seidel; aus Schwendi: Nik Bechtle, Marc Eisler, Emre Girgin, David Ho, Jannis Kieselbach, Vroni Maunz, Jule Ruopp; aus Steinhausen: Martin Bachmor, Anna Baumann; aus Tannheim: Viola Frank, Jennifer Schell; aus Wain: Marie Frey, Adrian Kriegl.