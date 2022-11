Gymnasium Ochsenhausen als „MINT-freundliche Schule“ geehrt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Gymnasium Ochsenhausen kann sich über eine Auszeichnung für engagierte Schülerförderung, sinnvolle Strukturen und guten Unterricht im Bereich der Naturwissenschaften, Mathematik und Informatik freuen.

Im Rahmen einer virtuellen Feierstunde ist das GO gemeinsam mit anderen Schulen aus dem Land für seine Schwerpunktsetzungen im so genannten MINT-Bereich geehrt worden und darf sich nun auch die kommenden drei Jahre „MINT-freundliche Schule“ nennen. Die Ehrung der „MINT-freundlichen Schulen“ erfolgte durch den Verein „MINT-Zukunft schaffen!“, einen Zusammenschluss verschiedenen Unternehmen und Arbeitgeberverbänden und steht in Baden-Württemberg unter der Schirmherrschaft der Kultusministerin.

„Unsere Schulen haben eine große Verantwortung dafür, die jungen Menschen für die MINT-Berufe zu motivieren. Dass sie dabei schon sehr vieles gut und richtig machen, das zeigt ihre erfolgreiche Bewerbung“, lobte Christoph Meinel, der Vorsitzender des Vereins MINT Zukunft schaffen. „Wir sind in einer dramatischen Fachkräftesituation und suchen händeringend Bewerber für die dualen Ausbildungen und in den Studiengängen der Natur- und Ingenieurwissenschaften“, ergänzte Stefan Küpper, Geschäftsführer der Arbeitgebervereinigung Südwestmetall. In dieser Situation sei es wichtig, dass die geehrten Schulen Standards in der Vermittlung sogenannter „Future Skills“ und einer zielgerichteten Berufsorientierung setzen würden.

Das Gymnasium Ochsenhausen darf sich nun schon zum dritten Mal über diese Auszeichnung freuen. Schon vor sechs und vor drei Jahren war die Schule als „MINT-freundlich“ geehrt worden und hatte sich nun erfolgreich um eine Weiterführung der Auszeichnung beworben.