Gutenzell trifft nach der Pause vier Mal

Schlusslicht SV Reinstetten steht auch nach dem siebten Spieltag ohne Punkte da. Für den VfB dagegen bedeutete der am Ende klare Derbysieg den bereits vierten Saisonerfolg. Zur Pause hatte es beim Stand von 0:0 aber noch nicht nach einem derart deutlichen Ausgang der Partie ausgesehen.

So richtige Derbystimmung wollte in Halbzeit eins nicht aufkommen. Das lag aber weniger an den rund 300 Fans, als vielmehr an den Akteuren auf dem Feld. Die machten von Beginn an die Räume eng, lieferten sich auch viele Zweikämpfe, spielerische Elemente blieben aber zunächst dünn gesät. Die erste torreife Szene gehörte dem SVR, als VfB-Keeper Benni Poser den Distanzschuss von Marco Matzkat (25.) entschärfte. Eine Aktion später musste Reinstettens erfahrenster Akteur Robin Kammerlander (26.) verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Bei einigen Angriffen wirkte die Heimelf zu zaghaft und unentschlossen, beim VfB ließ bis zur Pause nur Andreas Höhn (35.) bei einem Freistoß, den SVR-Keeper Dominik Gertler parierte, Torgefahr erkennen.

Wiest bringt Schwung ins VfB-Spiel

VfB-Coach Günter Riedmüller schickte zur zweiten Hälfte Matthias Wiest auf das Feld und der brachte deutlich mehr Zug ins VfB-Spiel. Michael Poser (52.) nutzte einen an Wiest verwirkten Elfer zum 0:1. Chancen von Mario Schraivogel und Wiest vereitelte Gertler, ehe Florian Walker (65.) bei einer Kurutjidis-Ecke am höchsten stieg und zum 0:2 einköpfte. Timon Kurutjidis (72.) gelang mit einer sehenswerten Volleyabnahme nach Flanke von Thomas Keller das 0:3. Für die junge, nach der Pause überforderte Heimelf setzte Philipp Kolb aus guter Position zu hoch an und Matthias Leichtle zögerte beim Abschluss zu lang. Den Schlusspunkt setzten jedoch wieder die nach der Pause zielsicheren Gäste, als Andreas Höhn (87.) eine Kurutjidis-Flanke ungedeckt zum 0:4 einköpfen durfte.