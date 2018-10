Gute Stimmung bei strahlendem Sonnenschein

Der verkaufsoffene Sonntag und der Klostererlebnistag unter dem Motte „Kloster – Kirche – Küche“ haben bei strahlendem Sonnenschein zahlreiche Menschen nach Ochsenhausen gelockt. Die Händler präsentierten ihr Angebot, in der ehemaligen Klosterkirche St. Georg und im Konventgebäude gab es Führungen.

Auch die Hochzeitmesse im Fruchtkasten stieß auf großen Zuspruch. „Heute hat alles gepasst“, sagte Initiatorin Kerstin Albrecht von Wohnart & Floristik. Im Hof der Firma Ziesel konnten die letzten Blumentaschen – ein Projekt des Gewerbevereins – bestaunt werden. Eine kleine Ausstellung zeigte anhand von Skizzen und Fotos die Entstehung und den späteren Werdegang des Projekts auf. So waren auch die Betonfundamente zu sehen, die in mühevoller Handarbeit von den Schülern der Rottumtalschule betoniert worden waren. Unter der Anleitung des damaligen Rektors Karl Geßler und Hausmeister Frank Niepel entstanden 30 Betonfundamente.

Andrea Ziesel vom Ochsenhauser Gewerbeverein zog am Montag ein positives Fazit. „ Die Resonanz war gut, überall war viel los“, so Ziesel. Dass dies auch bei solch prächtigem Wetter nicht selbstverständlich sei, habe sich vor ein paar Jahren gezeigt. In diesem Jahr seien die Straßen aber voll gewesen. „Und die Leute waren gut darf, es war eine richtige gute Stimmung.“