Gute Stimmung auf dem 18. Berufsinformationstag an der Realschule Ochsenhausen

An einem Samstagvormittag fand nach gut zweieinhalb Jahren Pause an der Realschule Ochsenhausen erstmals wieder der traditionelle Berufsinformationstag statt. Dieser wurde von Elternteams der Realschulen Ochsenhausen und Erolzheim, der GMS Ochsenhausen-Reinstetten sowie der Umlachtalschule in Ummendorf organisiert.

Mit insgesamt 51 Ausstellenden war die Anzahl der teilnehmenden Firmen, Institutionen, Behörden und Betrieben erneut weitergewachsen: Kleinunternehmen aus der Region über kommunale Größen bis zu Branchenriesen gaben sich in Ochsenhausen ein Stelldichein.

Als Hausherr begrüßte Schulleiter Frank Eckardt die Gäste und freute sich, dass der Tag wieder in Präsenz stattfinden konnte. Obwohl sich die Rahmenbedingungen seit dem ersten Berufsinfotag im Jahr 2003 erheblich geändert haben, belege der Zuspruch von allen Seiten doch nach wie vor die große Bedeutung der Ausbildungsplatzsuche.

“Es geht nicht so sehr darum, dass ihr nach dem heutigen Tag schon genau wisst, was ihr einmal werden wollt – aber wir alle sind hier zusammengekommen, um gemeinsam mit euch Perspektiven zu entwickeln, wohin in den kommenden Jahren die Reise gehen kann. Und wer weiß, vielleicht trefft ihr heute ja schon auf euren zukünftigen Arbeitgeber oder auf eure zukünftige Arbeitgeberin“, sagte der Schulleiter an die Schüler gewandt.

Zeitweise hielten sich mehrere 100 Besucher auf dem Gelände der RSO auf. Die Ausstellenden zeigten sich angesichts der hohen Besucherzahl und der Resonanz zufrieden. Besonders lobten sie die Organisation und die Möglichkeit der direkten Kontaktaufnahme. Im Gegensatz zu den großen, überregionalen Berufsbildungsmessen ergebe sich im gewohnten schulischen Umfeld mehr die Möglichkeit zu echten und teilweise auch schon verbindlicheren Gesprächen.

Thomas Weckerle, technischer Ausbildungsleiter der Firma Weishaupt Heiz- und Brennersysteme aus Schwendi, brachte es auf den Punkt: „Auch für uns große Betriebe werden die Bewerberinnen und Bewerber weniger. Wir schätzen die familiäre Atmosphäre und die gute Organisation. Der Infotag ist kurz, knackig und das Wichtigste: Die Eltern kommen mit!“

Auch Nicole Wirth, Hauptorganisatorin aus dem Elternteam der RSO, war mit Planung und Verlauf des Infotags rundherum zufrieden: „Alle haben eine tolle Arbeit geleistet und Hand in Hand zusammengearbeitet.“