Gute Leistungen, aber keine Medaillen

Die 55. Tischtennis-Weltmeisterschaften in Budapest sind Geschichte. Die Spieler der TTF Liebherr Ochsenhausen können zufrieden sein, auch wenn es letztlich zu keiner Medaille gereicht hat. Besonders Simon Gauzy konnte Akzente setzen.

Der 24-Jährige katapultierte mit dem Weltranglisten-Zweiten Xu Xin (China) einen der Turnierfavoriten aus dem Wettbewerb. Zunächst wurde der Nordkoreaner Ham Yu Song besiegt (4:1), dann der Südkoreaner Park Ganghyeon (4:2), anschließend Xu Xin (4:2) und danach der international für die Slowakei startende Wang Yang, der beim 4:0 förmlich zerlegt wurde. Ein Sieg fehlte zur Medaille, doch im Viertelfinale fand der Franzose im späteren Sensationsfinalisten Mattias Falck (Schweden) seinen Meister und unterlag in fünf Durchgängen. Kommende Saison erhält Gauzy in der Bundesliga die Chance zur Revanche, da Falck dann für den TTF-Rivalen Werder Bremen aufschlagen wird.

Auch Hugo Calderano zeigte in Ungarn gute Leistungen. Er schaltete den Argentinier Horacio Cifuentes (4:2), den Japaner Kazuhiro Yoshimura (4:2) sowie Grünwettersbachs Inder Sathiyan Gnanasekaran (4:0) aus, um im Achtelfinale schließlich dem Titelverteidiger und späteren Weltmeister Ma Long (China) gratulieren zu müssen.

Boll muss gegen Woojin passen

Noch eine Runde weiter kam Jang Woojin. Der 23-jährige Südkoreaner zog durch drei souveräne Siege ins Achtelfinale ein. Dort hätte er sich eigentlich mit Timo Boll duellieren müssen, doch die deutsche Tischtennis-Ikone musste wegen eines fiebrigen Infekts passen. Somit stand Woojin in der Runde der letzten Acht und hätte zur WM-Medaille noch einen Sieg gegen seinen Landsmann An Jaehyun benötigt, doch es fehlte ihm das Quäntchen Glück, sodass er schließlich mit 10:12 im siebten Satz den Kürzeren zog. Im Doppel erreichte der TTF-Koreaner gemeinsam mit Park Ganghyeon das Achtelfinale, im Mixed an der Seite von Choi Hyojoo ging es ebenfalls bis zur Runde der letzten 16.

Keineswegs schlecht gespielt haben auch Jakub Dyjas und Stefan Fegerl. Dyjas meisterte zunächst die Qualifikation mit zwei lockeren 4:0-Siegen und besiegte dann im Hauptfeld mit dem Russen Alexander Shibaev und dem Schweden Kristian Karlsson (Borussia Düsseldorf) zwei der besten Spieler Europas, bevor er in der dritten Runde dem Japaner Koki Niwa in fünf Sätzen unterlag. Und Fegerl ereilte nach einem klaren Erstrundensieg gegen einen Chilenen in der zweiten Runde das Aus gegen Xu Xin, dem Simon Gauzy anschließend die WM verdarb. Im Mixed drang der 30-jährige Österreicher mit Partnerin Sofia Polcanova bis ins Achtelfinale vor.

Zu den vier WM-Teilnehmern aus dem Liebherr Masters College (LMC): Can Akkuzu, als einziger LMC-Student für das Hauptfeld gesetzt, besiegte in der ersten Hauptrunde den Brasilianer Vitor Ishiy mit 4:1, um in Runde zwei gegen den Japaner Jun Mizutani in sechs Sätzen den Kürzeren zu ziehen. Die Ungarn Bence Majoros und Adam Szudi hatten sich viel vorgenommen. Beide spielten sich über die Qualifikation ins Hauptfeld, wo sie in der ersten Hauptrunde ausschieden. Szudi gegen den späteren Finalisten Mattias Falck (1:4), Majoros gegen den Tschechen Pavel Sirucek (1:4). Im Doppel erreichte Szudi zusammen mit Nandor Ecseki immerhin das Achtelfinale. Ebenso weit kam er im Mixed mit Landsfrau Szandra Pergel. Der 17-jährige Russe Vladimir Sidorenko verpasste den Sprung ins Hauptfeld