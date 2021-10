Großer Erfolg für den BSV Friedrichshafen

Bei den Deutschen Meisterschaften der Jugend B und Junioren in Ochsenhausen ging mit Johanna Rommel ein Deutscher Meistertitel und mit Daniel Mehlmann eine Bronzemedaille an den Bodensee-Schulsport-Verein (BSV) Friedrichshafen.

In der Kadettenklasse (Jugend B) bis 41 Kilogramm gelang Johanna Rommel vom BSV Friedrichshafen gegen Sahara-Su Cosgun vom KSC Leopard Nürnberg ein guter Auftakt. Sie konnte sich klar mit 30:0 gegen die Gegnerin durchsetzen. Im Halbfinale wartete die diesjährige EM-Viertelfinalistin Tugce Nigdeli von LT Sports auf die Häflerin. Wie im Vorfeld erwartet, war die Nordrhein-Westfälin ihre stärkste Konkurrentin gegen die sie am Ende mit 32:26 die Nase vorn behielt. Das Finale gegen Zoe Klumb vom Taekwondo Club Ingelheim konnte Johanna Rommel mit einem 31:1-Sieg erneut deutlich gestalten.

Der erst 14-jährige Daniel Mehlmann, ebenso BSV Friedrichshafen, ging in der Juniorenklasse bis 54 Kilogramm an den Start. Der Friedrichshafener Youngster kämpft normalerweise in der Jugend bis 45 Kilogramm und konnte sich dennoch gegen den favorisierten Rauvan Said vom Taekwondo Varol aus Neu-Ulm in Szene setzen (20:13) und zog ins Halbfinale ein. Gegen den körperlich überlegenen und späteren Vizemeister, Simon Laubhold vom Taekwondo Axel Müller, tat sich der Häfler schwer und unterlag mit 2:23.

Titelaspirantin Celine Yagussevich (Juniorinnen bis 62 Kilogramm) konnte krankheitsbedingt nicht an den Start gehen. „Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden, auch wenn Celine leider nicht antreten konnte“, erklärt BSV-Trainer Markus Kohlöffel.