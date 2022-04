Großer Erfolg beim Spendenlauf der GMS Reinstetten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Stolz und gut gelaunt versammelte sich am Mittwoch vor den Osterferien die Schulgemeinschaft der Gemeinschaftsschule Ochsenhausen-Reinstetten auf dem Schulhof zur Abschlussveranstaltung ihres Spendenlaufs. Zwei Wochen lang waren die Schülerinnen und Schüler sowie das Kollegium sportlich unterwegs gewesen und hatten über eine App ihre zurückgelegten Kilometer getrackt. Dass dabei eine ordentliche Gesamtdistanz zusammengekommen war, war zu vermuten, hatten sich die Schüler doch stark gegenseitig motiviert und wollten das gemeinsame Ziel von 3500 Kilometern unbedingt erreichen. Dies entspricht der Distanz von Reinstetten nach Kiew und zurück. Und so wurde aus manch bequemem Busschüler ein Radler oder Longboarder. Andere ließen sich selbst durch eine Quarantäne nicht davon abbringen, bis zu fünf Kilometer am Tag durch den eigenen Garten zurückzulegen.

Nun stand also die Bekanntgabe des Ergebnisses bevor. Ein gemeinsamer Countdown erhöhte noch die Spannung, bevor die unglaubliche Summe bekannt gegeben wurde. „Wir können euch sagen: Jeder Kilometer, den wir zurückgelegt haben, ist dank unserer großzügigen Sponsoren 1 Euro wert!“, läutete Sportlehrer Sebastian Pawlowski die Ergebnisbekanntgabe ein. „Und ihr seid nicht nur nach Kiew und zurück gelaufen, sondern habt sage und schreibe 4424 Euro gesammelt!“ Die gesamte Schulgemeinschaft freute sich über diesen Erfolg und feierte mit Eis, gespendet von der Eisdiele Rino in Ochsenhausen, ausgelassen in die Osterferien hinein. Die SMV hatte beschlossen, den Betrag zu splitten. 3500 Euro gehen an die Organisation United Help Ukraine, der Rest bleibt vor Ort und soll hier ankommenden Familien eine schnelle und unbürokratische Hilfe ermöglichen.

Die GMS Ochsenhausen-Reinstetten dankt ganz herzlich allen Sponsoren für die großzügige Unterstützung: Computer-Welt Geiger, toys & trends Handelsagentur Ralf Schlachter, Liebherr Hausgeräte Ochsenhausen, Baugeschäft Simon Stadler, Landtechnik Franz Maier jun., Bauunternehmung Alfons Gräser GmbH & Co. KG, Zimmerei Schafitel GmbH, Ebra Gebäudedienstleistungen GmbH & Co. KG, Elmar Renz Elektro, Mathias-Getränke, Schreinerei Ulrich Russ, Raumausstattung Robert Wiest, Baustoffe Linzmeier Ochsenhausen, Lesebar Götz + Grieser GbR.