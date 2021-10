Große Sommerausstellung mit James Rizzi endet

Die „Große Sommerausstellung“ mit James Rizzi in Ochsenhausen geht zu Ende. Nur noch bis einschließlich Sonntag sind in der Städtischen Galerie im Fruchtkasten des Klosters Arbeiten des amerikanischen Popart-Künstlers zu sehen.

Tausende Besucher haben seit der Eröffnung Anfang Juli die Gelegenheit genutzt, sich von den bunten und fröhlichen Bildern von James Rizzi (1950-2011) verzaubern zu lassen. Der vor zehn Jahren verstorbene Maler, Grafiker und Bildhauer gehört zu den populärsten zeitgenössischen Künstlern.

Die Liebe zu seiner Heimatstadt wurde für den gebürtigen New Yorker zum zentralen Thema seines künstlerischen Werkes. Seine charakteristischen Bilder von New York sind eine einzige Liebeserklärung an die Metropole und die in ihr lebenden Menschen. Mit seiner farbenfrohen, kindlich naiven Malerei, mit der er sein ganz eigenes und unverwechselbares Universum geschaffen hat, begeistert James Rizzi auch zehn Jahre nach seinem Tod die Menschen auf der ganzen Welt – vielleicht mehr denn je. Die Ausstellung im Ochsenhauser Fruchtkasten ist am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 17 Uhr durchgehend geöffnet. Am Samstag um 17 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr werden noch einmal öffentliche Ausstellungsführungen angeboten. Für die Teilnahme an einer Führung ist die vorherige Anmeldung unter Telefon 07352/4313 erforderlich. In der Galerie besteht Maskenpflicht. Außerdem gilt die 3-G-Regel.