Große und kleine Reiter zeigen ihr Können

Beim traditionellen Weihnachtsreiten des Reit- und Fahrvereins Reinstetten haben jüngere und ältere Reiter und größere und kleinere Vierbeiner gezeigt, was sie können. Einer der Höhepunkte der Darbietungen in der Reinstetter Reithalle war die Kutschenfahrt des heiligen Nikolaus.

Zum ersten Mal in der über 69-jährigen Geschichte des Vereins wurde der Nikolaus von acht Pferden in die Halle gezogen. Wie der Verein berichtet, war das Zusammenstellen des Achtspänners eine Gemeinschaftsaktion der Ponybesitzer Sarah Weisenrieder, Daniel Miller sowie Eugen Romer.

Doch nicht nur das und der Duft von frisch gebackenen Waffeln, Glühwein und Punsch lockte am vierten Advent zahlreiche Besucher in die Reithalle. Eröffnet wurde das Programm von Niklas Wespel, der an diesem Tag als Sprecher durch das Programm führte. Den Auftakt machten die Schwestern Anna und Katharina Dobler.

Die beiden Junioren haben laut Bericht auch in diesem Jahr wieder eine sehr gute Turniersaison hinter sich. Zahlreiche Siege und Platzierungen in Dressur und Springen gehen auf ihr Konto.

Sie hatten die Pferde Diamand und Di Leila gesattelt. Beide Pferde stammen aus der Zucht ihres Großvaters Hans Romer aus Eichen. Präzise und exakt im Takt präsentierten sie ihre Kür, die auf die Musik abgestimmt war.

Für die Christkinder Katja Kramer und Kim Borgring, die Weihnachtsfrau Bianca Runck sowie den Weihnachtsmann Fabian Runck ging es im flotten Galopp über Hindernisse. Es galt den frisch geschlagenen Christbaum zu schmücken. Dazu wurden die Christbaumkugeln von der letztjährigen Tanne umgehängt. Hindernisse gab es auch für die kleinsten Vierbeiner des Vereins, die Hunde, zu überwinden: Wippe, Tunnel und Hula-Hup-Reifen. Dabei wurde schnell klar, welcher Hund richtig gut hört und welcher eher zum gemütlichen Schlag gehört. So berichtet es der Verein.

Beim Voltigieren war dann der Nachwuchs an der Reihe. Die Voltigierer zeigten, was sie über das Jahr gelernt hatten. Ihre akrobatischen Einlagen präsentierten sie auf dem Rücken der beiden Kaltblüter Felix und Flora, die seit Jahren die Voltigierer zuverlässig sowohl im Training als auch auf den Turnieren und Voltitagen begleiten.

Ein Höhepunkt der Darbietungen war das gemeinsame, zeitgleiche Logieren der beiden Pferde auf einem Zirkel. Sogar im Trab ließen sich beide Pferde auf dieses Experiment ein. Wie der Verein berichtet, gab es dafür tosenden Beifall für die beiden Voltigiertrainerinnen Kathrin Ruf und Martina Schwarz und ihre Schar von Voltigierern. Lob gab es auch vom Nikolaus für die jugendlichen Reiterinnen und Reiter sowie für die Voltigiererinnen für das aus Sicht des Vereins erfolgreiche Jahr.