„Grips“-Gruppen erfreuen sich großer Beliebtheit

Vor genau einem Jahr konnten 14 Ehrenamtliche aus dem Raum Illertal und Ochsenhausen ihre fünftägige Schulung zur sogenannten „Grips“-Gruppenleitung erfolgreich abschließen. Jetzt – ein Jahr später – galt es, eine erste Bilanz zu ziehen, sich im motorischen Bereich fortzubilden und zu besprechen, wie es nach der Sommerpause mit „Grips“ weitergeht, berichtet die Diakonie Biberach in einer Mitteilung.

„Ihr seid ein echter Gewinn für die älteren Menschen in Euren Gemeiden! In insgesamt 114 Gruppenstunden habt Ihr 94 Seniorinnen und Senioren mit Eurer Begeisterung für GRIPS angesteckt“, so Irene Richter an die teilnehmenden „Grips“-Gruppenleiterinnen gerichtet. Sie ist Mitarbeiterin der Diakonie Biberach und gemeinsam mit Alexandra Meyer vom DRK Biberach Hauptverantwortliche für das Projekt „Grips – Mach mit, bleib fit“ im östlichen Landkreis Biberach. Grundlage ist das sogenannte „SimA“-Konzept, wobei die Abkürzung „SimA“ für „Selbständig im Alter“ steht. Das besondere ist die Kombination von ausgewählten Gedächtnis- und Bewegungsübungen, die in Gruppen von etwa acht bis zwölf Seniorinnen und Senioren regelmäßig durchgeführt werden mit dem Ziel, möglichst lange geistig und körperlich fit zu bleiben.

Trotz widriger Umstände durch Corona konnten ab Herbst 2021 in allen sechs beteiligten Gemeinden – Kirchdorf, Dettingen, Kirchberg, Erolzheim, Tannheim und Ochsenhausen – „Grips“-Gruppen starten, die jeweils in Kurs-Form angeboten werden. Dadurch haben auch immer wieder neue Interessierte die Chance, „Grips“ kennen zu lernen. Aktuell machen die meisten Gruppen Sommerpause, aber im Herbst geht es wieder los – auch mit der Ausbildung neuer, ehrenamtlicher Gruppenleitungen. „Insbesondere für Kirchberg und Ochsenhausen brauchen wir ab Herbst dringend Unterstützung“, betont Irene Richter, die per E-Mail an grips@mail.de erreichbar ist. „Wer sich für Senioren in diesen Gemeinden engagieren möchte, darf sich gerne bei uns melden.“

Dass jede „Grips“-Gruppenleitung auch ihre eigenen Fähigkeiten und Schwerpunkte einbringen kann, bewies Liselotte Rieger im Rahmen des Netzwerktreffens. Als langjährige Referentin der Biberacher Ernährungsakademie weiß sie um die Schwierigkeiten rund um das Trinkverhalten älterer Menschen. So führte sie ihre „Grips“-Kolleginnen mit einer Fragerunde ins Thema ein und bearbeitete spielerisch mit der Gruppe die wichtigsten Empfehlungen zum Thema „Essen und Trinken“. „Ihr werdet sehen, bei den nächsten Treffen haben Eure Teilnehmenden ihre Flasche Wasser mit dabei!“, machte Liselotte Rieger ihren Kolleginnen Mut, auch solche Themen anzugehen.

„Grips“ – Mach mit, bleib fit!“ wird vom Landkreis Biberach, der AOK Ulm-Biberach und vom Netzwerk Demenz gefördert. Darüber werden überwiegend die Ausbildung und Schulung der Ehrenamtlichen sowie die Koordination des Angebots finanziert. „Für die Umsetzung vor Ort danken wir vor allem den Gemeinden und Kirchengemeinden sowie dem DRK, die Räumlichkeiten unentgeltlich zur Verfügung stellen und Kopiermöglichkeiten geschaffen haben“, so die Projektverantwortlichen. Dadurch konnte bisher in sechs Kommunen ein wohnortnahes Angebot für ältere Menschen umgesetzt werden, das langfristig aufgrund des präventiven Gedankens auch den Gemeinden zu Gute kommen wird.