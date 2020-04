Grillen unter Kollegen endet im Krankenhaus

Mit Verletzungen ist ein Mann ins Krankenhaus gebracht worden, den sein Kollege ins Gesicht getreten hatte. Das teilt die Polizei mit.

Den Ostersonntag haben zwei aus Osteuropa stammende Arbeitskollegen in Ochsenhausen im Garten beim Grillen verbracht. Vermutlich war der tagsüber genossene Alkohol daran schuld, dass sich zunächst ein verbaler Streit entwickelte, der schließlich eskalierte. Gegen 19.30 Uhr versetzte der 29-jährige Mann, dem auf einem Stuhl sitzenden 39-jährigen Kolleneinen Fußtritt ins Gesicht.

Dieser erlitt Verletzungen am Nasenrücken und an einem Auge. Er wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Angreifer wird vom Polizeiposten Ochsenhausen wegen Körperverletzung zur Anzeige gebracht, er ist diesbezüglich kein unbeschriebenes Blatt.