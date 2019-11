Beim Oktoberfest der Alfons Gräser Bauunternehmung aus Ochsenhausen sind Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt worden. Weiter wurde Benno Lanzel nach 48 Jahren Betriebszugehörigkeit, davon sieben Jahre im „Unruhestand“, verabschiedet.

In seiner Ansprache betonte Geschäftsführer Eberhard Gräser den hohen Stellenwert von qualifizierten und zuverlässigen Mitarbeitern. Im Rückblick berichtete er von einem arbeitsreichen Jahr. Besondere Erwähnung fanden die Baustellen in und um Eberhardzell sowie die Neubaugebietserschließung in Edelbeuren. Gemeinsam mit den Geschäftsführern Ulrich Gräser und Alfons Gräser wurden den Jubilaren die Urkunden für ihre Betriebstreue überreicht. Geehrt wurden für zehn Jahre Oliver Borner, Detlef Fubel, Peter Kreischer, und Daniel Lanzl. Fritz Klawitter ist seit 20 Jahren bei der Firma Gräser, Brigitte Kuhn seit 40 Jahren.