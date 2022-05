GO-Schüler bei ZDF-Sendung erfolgreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Als erfolgreichstes Team können sich die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5a vom Gymnasium Ochsenhausen über einen großzügigen Zuschuss für ihre Klassenkasse freuen. Bei der ZDF-Quizsendung „Eins, zwei oder drei“ belegten die drei Kandidaten Eliah Kneer, Warwara Popov und Lukas Schaupp den ersten Platz.

Die ganze Klasse war schon wochenlang vor den Fernsehaufnahmen aufgeregt. „Es war für die Kids schon etwas ganz Besonderes, in einem Fernsehstudio zu sitzen und zu wissen, dass man demnächst auf dem Bildschirm zu Hause im Wohnzimmer erscheint“, freut sich Philipp Abler, der mit seiner Klassenlehrerkollegin Susanne Rostock und den Fünfern nach München fuhr, um an der Aufzeichnung der Quizsendung teilzunehmen. Dabei war schon die Anreise mit Zug und U-Bahn für die Kinder ein besonderes Erlebnis. Nach einer Führung durch die Bavaria-Filmstudios war es dann so weit: Drei Kandidaten vertraten ihre Klasse und mussten im entscheidenden Moment die richtige Antwort wissen. „Die Frage, wer für die 5a spielen und raten soll, war gar nicht so einfach“, erklärt Abler. Die beiden Klassenlehrer entschieden sich dafür, die Kinder durch ein klasseninternes Quiz ausfindig zu machen. „Aber auch die ganze Klasse war aufgeregt und bekam genaue Anweisungen für die Sendung“, berichtet Susanne Rostock.

Die Kandidaten müssen bei der Show nach dem Multiple-Choice-Verfahren Fragen beantworten. Den klassischen Satz „Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht“ kennen mittlerweile nicht nur die Kinder. Auch die Elterngeneration riet schon vor Jahrzehnten mit, wenn Michael Schanze drei mögliche Antworten vorstellte und die Kinder im Studio zwischen den blinkenden Feldern hin- und herhüpften. Heute führt Elton mit seinem Seehund-Maskottchen Peet Flosse durch die Sendung. Das Muster ist aber immer noch dasselbe wie vor dreißig Jahren.

Dieses Mal ging es um Bäume. „Warum verlieren Bäume im Winter ihre Blätter?“ „Wie verbreiten Nadelbäume ihren Samen?“ Fragen dieser Art meisterten die drei Ochsenhausener Schüler mit Bravour. Am Ende erreichten sie als Tagessieger 17 von 18 Punkten. Als Preis konnte sich die 5a über einen Zuschuss von 340 Euro für die Klassenkasse freuen. Die Oberschwaben setzten sich gegenüber den Teams aus Österreich und Ungarn durch. Die Sendung wird am 23. Oktober 2022 im KiKa und am 13. November 2022 im ZDF ausgestrahlt.