GO-Big Band meets SWR Big Band

Nur wenige werden bei der BRAWO-Messe in Stuttgart an eine Veranstaltung rund um Blasmusik und Blasinstrumente denken. Doch genau dies verbirgt sich hinter diesem Begriff. BRAVO steht für Brass und Wind Orchestra, Brass und Woodwind. Auf der BRAWO gibt es die Möglichkeit, an Workshops teilzunehmen, Instrumente auszuprobieren oder auch Neuheiten aus dem Bereich der Blasmusik kennen zu lernen. Die Big Bands der Unter-, Mittel- und Oberstufe des Gymnasiums Ochsenhausen (GO) nutzten nun die Gelegenheit, bei der BRAWO in Stuttgart vorbeizuschauen.

Mit Jérôme Lörz hatten die Besucher aus Ochsenhausen dabei sogar ein vertrautes Gesicht als Ansprechpartner. Der ehemalige Schüler des Gymnasiums Ochsenhausen arbeitet derzeit beim Blasmusikverband und organisiert die Workshops auf der BRAWO. Die begleitenden Lehrkräfte ermöglichten ihren Schützlingen einen Workshop mit dem Trompeter Martin Auer von der SWR Big Band. Die Arbeit stand dabei ganz im Zeichen von Jazzstilistik, jazztypischen Spielweisen und Improvisation. „Es ist wirklich ein ganz besonderes Highlight von einem Profi wie Martin Auer angeleitet zu werden“, freut sich Anna-Lena Eisele, die derzeit die Bigband der Unterstufe am GO leitet. „Es war für alle Beteiligten ein echter Gewinn“, so die Pädagogin. Am Ende des Tages bekamen die jungen Gäste dann noch ein musikalisches Schmankerl der besonderen Art: Nach einem Rundgang auf der Messe durften die Kinder und Jugendliche ein Konzert der SWR-Bigband besuchen.