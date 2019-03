Die Gruppe „Spurwechsel“ lädt am Mittwoch, 3. April, um 18 Uhr zu zu einem Glaubensgespräch in das katholische Gemeindehaus Ochsenhausen ein. Lucia Braß, Theologin, und Karlheinz Bisch, Pastoraltheologe, gehen zusammen mit den Teilnehmern den Karfreitagsweg auf Ostern zu. Die biblischen Texte und Psalmen wecken Fragen, denen die beiden Referenten nachgehen. Im gemeinsamen Gespräch können die Teilnehmer ihre eigenen Erfahrungen, ihre Zweifel aber auch ihre Zuversicht einbringen. Die Fortsetzung des Glaubensgesprächs findet am Mittwoch, 10. April, 18 Uhr statt. Ansprechpartnerin ist Beate Herold, Telefon 07352/3715.