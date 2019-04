Gläubige pilgern von Ochsenhausen zum Kloster Reute

Nachdem im Jahre 1987 die Fußwallfahrt zur „Guten Beth“ nach dem Kloster Reute wieder aufgenommen worden ist, veranstaltet die katholische Kirchengemeinde Ochsenhausen/Erlenmoos heuer zum 33. Mal diese Wallfahrt. Sie findet am Samstag, 11. Mai.

Im Jahre 1625, also vor nunmehr 394 Jahren, bewegte sich erstmals ein Zug von Pilgern von Ochsenhausen nach Reute. Dieses wird durch ein Gemälde des Barockmalers Gabriel an der Brüstung der Schwesternempore in der Pfarrkirche Reute bezeugt, auf dem der Abt, die Mönche und die weltlichen Würdenträger dargestellt sind. Eine andere Quelle berichtet, dass sich einmal 2000 Pilger den Wallfahrern angeschlossen hatten.

Der Wallfahrtsweg nach Reute führt auf guten Wanderwegen durch Oberschwaben. Treffpunkt für die Wallfahrer ist um 5 Uhr die Mariensäule auf dem Kirchplatz der Klosterkirche Ochsenhausen. Von dort aus führt der Weg den Krumbach entlang nach Rottum (Ankunft circa 6 Uhr) und weiter über Bellamont (6.45 Uhr) nach Füramoos (7.15 Uhr). Ab Füramoos geht es auf Fahrwegen nach Unterschwarzach (9 Uhr). Danach führt der Weg durch den Ort Graben zur Sebastianskapelle, an der es eine längere Rast gibt (Ankunft 10.45 Uhr).

Anschließend führt die Wallfahrtsstrecke weiter nach Haisterkirch (12 Uhr) und Mittelurbach (13.15 Uhr). Der Weitermarsch nach Gaisbeuren (14.30 Uhr) wird durch eine zweite, etwa halbstündige Rast unterbrochen. Gegen 15 Uhr wird die Wallfahrergruppe am Kloster Reute erwartet, wo ein Gottesdienst in der Franziskuskapelle stattfindet.

Gläubige können sich an den verschiedenen Wegstationen der Wallfahrt anschließen und ihr Auto dort parken. Die Rückfahrt erfolgt mit dem Bus über die einzelnen Stationen, sodass geparkte Fahrzeuge wieder abgeholt werden können. Für die Fußwallfahrer sind bequeme und stabile Schuhe sowie Regenschutz und Rucksackvesper erforderlich.