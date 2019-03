Gitarrenkonzert im Schrannensaal

Die beiden aus Südkorea stammenden Gitarrenlehrer Chaehong Lim und Kihang Lee laden am Samstag, 23. März, um 17 Uhr zu einem Konzert in den Schrannensaal der Jugendmusikschule Ochsenhausen ein.

Die Zuhörer kommen laut Ankündigung in den Genuss von Gitarrenklängen klassischer Werke sowie auch zeitgenössischer und moderner Arrangements. Kihang Lee lebt seit 2010 in Deutschland und absolvierte das Bachelor- und Masterstudium an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Derzeit unterrichtet er als Gitarrenlehrer an der Jugendmusikschule „Württembergisches Allgäu“ und an der Jugendmusikschule der Stadt Ochsenhausen. Chaehong Lim gewann 1999 den Sonderpreis beim nationalen Jugend-Gitarrenwettbewerb in Südkorea. 2006 kam er nach Deutschland. Er unterrichtet als Gitarrenlehrer zurzeit an der städtischen Musikschule Stuttgart und an der städtischen Musikschule Nagold. Der Eintritt ist frei.